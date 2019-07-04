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KPSS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı. İşte Detaylar ve tüm bilgileri haberimizde...

KPSS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı. İşte Detaylar ve tüm bilgileri haberimizde...

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:42
KPSS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı. İşte Detaylar ve tüm bilgileri haberimizde...

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.07.2019 15:50
Anahtar Kelimeler:
kpss sınav giriş belgeleri yayımlandı
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