KPSS Şartsız 5 Bin Kamu Personeli Alımı için Sınav Konuları, Tarihleri, Ücreti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 Bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. PTT Personel alımı için açılan ilana başvuru süreci bugün itibariyle başladı. Peki PTT Alımlarına kimler başvuru yapabilir, PTT'nin kendi bünyesinde gerçekleştireceği sınavlar ne zaman yapılacak, sınav ücreti kaç TL olacak.

BAŞVURULAR İK.PTT.GOV.TR ADRESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

PTT tarafından geçtiğimiz gün aylardır beklenen 5 bin kişilik alım ilanı yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı'nca da duyurulan 5 bin kişilik alım için başvuru genel ve özel şartlarına uyan adaylar (Bknz. Başvuru özel şartları http://www.kpsscafe.com.tr/kpss-ilanlari/ptt-personel-alimi-basvuru-ekrani-acildi-iste-kpsssiz-memur-h85057.html ) ik.ptt.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Adaylar sınav ücreti olarak 60 TL ödeyecekler. Sınav ücreti PTT'nin 1840 nolu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacak.

PTT HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPACAK?

Avukat , Mühendis, Uzman Yardımcısı , Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı pozisyonlarında alım yapacak.

PTT SINAVLARINDA HANGİ KONULAR YER ALACAK?

SINAV KONULARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.