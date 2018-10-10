7 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi oturumundan sonra memur adayları KPSS puanı nasıl hesaplanır, KPSS kaç net kaç puan eder gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Aslında bu sorunun cevabını ÖSYM KPSS için yayımladığı başvuru kılavuzunda veriyor.

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 10:15'de başlayıp 130 dakika sürenin sonunda tamamlandı. Sınavdan sonra memur adayları 2018 KPSS puanlarını hesaplamak için arama motorlarına hüum edipi KPSS puanlarını nasıl hesaplayacaklarını öğrnmeye çalıştı. KPSS 2018 ortaöğretim sınavı puan hesaplama sistemine basit bir formüller şöyle ifade edilebilir. KPSS Puanı= 0,5 x Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayısı + 40 ile topla daha sonra + - 5 puan farkı oluşacaktır. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Fakat yapılan testlerin Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan değişiklik gösterebilmektedir. Peki KPSS sınavı puan hesaplaması en doğru nasıl yapılmaktadır? Kaç net kaç puan eder? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı puan hesaplamasıyla ilgili öne çıkan bilgiler...

2018 KPSS lise bölümü puan hesaplamasına göre adaylar kaç net alırsa kaç puan almış olacaklarını araştırıyorlar. 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında adaylara toplam 120 soru soruldu. 60 Soru Genel Yetenek ( 30 Soru Türkçe, 30 soru Matematik) 60 Soru Genel Kültür (27 Soru Tarih, 18 Soru Coğrafya, 9 Soru Vatandaşlık, 6 Soru Güncel Olaylar,) Buna göre bu derslerden sınava girenler 48 net yapması halinde 70 puan, 58 net yapması halinde 80 puan, 73 net yapması halinde 85 puan, 85 net yapması halinde 90 puan alacak.

2018 KPSS PUAN HESAPLAMASI

Genel basіt bir kpss hesaplama yöntemi var. Bu hesaplama; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek kabaca hesaplanıyor.Elbette standart sapmayıda göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kabaca yapılan hesap ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA