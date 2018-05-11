KPSS Puanı ile 2200 Kadın-Erkek Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Komiser Yardımcısı alımı müjdesi geldi.

Polis Akademisi İlk Derece Amirlik 3.Dönem Mezuniyet Törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında polis alımlarına değinirken POMEM'lere, PMYO'lara ve PAEM'e 2018 yılı içinde yapılacak polis alımlarına da değindi. Bakan Soylu, 22. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis memuru alımı yapıldığını belirtirken 23. dönem POMEM'de de üniversite mezunu adaylar arasından 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Bakan Soylu bunun yanı sıra PMYO'lara 2500 kadın ve polis memur ualımı yapılacağını söyledi.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI

Bakan Soylu 4. Dönem PAEM'in de sivil kaynaklı olacağını söyledi ve üniversite mezunu adaylar arasından 2200 kadın-erkek komiser yardımcısı alımı yapılacağını söyledi. Bakan Soylu yapılacak alımda adayların bu yılın Ekim ayında eğitime başlayacaklarını söyledi. Bu açıklamaya bakıldığında ilanın Haziran sonu ya da Temmuz ayı başı gibi yayımlanması bekleniyor.

MEZUNİYET ŞARTI

PAEM alımlarında mezuniyet şartı şu şekilde; Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS ŞARTI

PAEM Komiser Yardımcısı alımında KPSS şartı da şu şekilde; KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ( KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, (KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

YAŞ ŞARTI

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar

için otuz yaşından gün almamış olmak,

ADAYLARIN TALEPLERİ

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