KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?

En son yapılan KPSS sonrasında sınava giren kamu personeli adayları puanlarını hesaplamak için internet üzerinden arayış içerisinde olabilirsiniz. KPSS sonucu hesaplama programı sayesinde KPSS sınavına girenler tahmini sınav sonucunu yakalamış oluyor. 2019 KPSS sınav sonuçlarını hesaplama programını sizlerle paylaşarak sizlere yardımcı olmak istedik.

Son yapılan oturumlar ile KPSS sınavı maratonu sona erdi. KPSS sınavına giren kamu personeli adayları 2 yıl geçerli olacak sınav sonuçlarını öğrenerek istedikleri yerlere girebilecek mi? Yeteri puan almanız durumunda sizde kamu personeli olmaya hazır mısınız? Üniversite mezunları en güvenilir iş kapısı olarak artık devlet dairelerini görüyor. Bugün gerçekleşen son oturumlara giren herkes hayatının geri kalanını devlet memuru olarak devam edip edemeyeceğini merak ediyor. Devlet memuru olmak için dökülen terler sonrasında iyi bir yerde iş sahibi olmak sizin içinde muhteşem olacak. Peki, KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS Puanı Nedir?

KPSS puanı, kamu personeli seçme sınavına girerek buradan başarılı aldığı puanı denilmektedir. Kamu personeli olmak için gitmek istediğiniz her bölümün farklı puan talepleri olacaktır. Girmek istediğiniz bölüm puanını tutturmanız sonucunda başvuru yapma ve kamu personeli olma hakkına sahip olursunuz.

KPSS Sınavı Sonrası Neler Nasıl Hesaplanır?

KPSS sınavına girerek teste tabi tutulacaksınız. Bu testlerden aldığınız doğru yanıtlar netlerini olarak belirlenir. Hesaplama esnasında doğru yanıtlar ve yanlış yanıt sayısı ortaya çıkarılır. 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sonrasında kalan puan sizin net puanınız olarak belirlenir.

2019 KPSS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Geçmiş yılın istatistiklerine göre bazı özel entegre edilmiş programlar sayesinde hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

KPSS Sınavında ÖABT Nedir?

KPSS sınavına öğretmenlik için giren kişileri ilgilendiren ÖABT, gerçek adı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olarak geçer. Öğretmenlik kadrolarına girebilmek için ÖABT sınavı şart görülür.

KPSS Sınavı DHBT Nedir?

KPSS sınavında din alanlarıyla ilgili personel olmak isteyenler için girilen sınavın adına DHBT denilmektedir. Açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olarak geçer. Din hizmeti verecek kişilerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmaktadır.

KPSS Sınav Sonuçları Kaç Yıl Geçerli?

KPSS sınav sonuçları 2 yıl geçerli olmaktadır. Fakat herhangi bir KPSS sınavı yapılmama, sınavın iptal edilme durumunda eski kpss puanı ile kamu personeli başvuruları yapılabilir.

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

KPSS sonuçları yapılan sınav sonrasında yetkili kişiler tarafından ne zaman açıklanacağı belirtilir. yani 2019 KPSS sınavı sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanır.