KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından ortaöğretim düzeyi 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı yapıldı. Sınava taklaşık 3,5 milyon memur adayı katıldı. Sınava giren adaylar KPSS'de çıkan soruları internet üzerinden araştırmaya ve tartışmaya başladı.

2018 KPSS Soruları ve Cevapları isimli haberimizde adayların akıllarında kalan soruları ve cevapları okurlarımızla paylaşmıştık.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, ortaöğretim düzeyi türündeki Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) yapıldı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi ve sınav 130 dakika sürdü.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından sık sık güncellenen takvimine göre, ortaöğretim düzeyi KPSS sonuçları, 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lise Sonuçları açıklanır açıklanmak haberdar olmak için KPSS CAFE IOS ve ANDROID uygulamalarını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

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