KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavı nihayet başladı. Kamu personeli, memur alımı yapabilmek için uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin Önlisans düzeyi bugün yapılıyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'ye katılan adaylar KPSS sonuçlarını beklerken bir yandan da sınav soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön lisans KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların cevapları ve diğer detaylar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 KPSS Önlisans sınavı bugün yapılıyor. Kamuda memur olabilmek için hayal kuran memur adaylarının uzun süredir hazırlandıkları sınav nihayet bugün başladı. Memur adayları bugün katldıkları sınavın sonuçlarını da büyük bir heyecanla merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sonuçlarına göre tercih yapacak olan adayların sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da katıldıkları sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit edebilmek için soruları ve cevapları bekliyor. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS Önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇıKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından daha önce yayımlanan takvime göre, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Memur adayları KPSS sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları (vatandaşlık numaraları) ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Memur olma hayali ile sınava katılan adaylar heyecanla soruları ve cevapları bekliyor. ÖSYM tarafından önlisans soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Fakat geçtiğimiz KPSS sınavlarını dikkate alarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse sorular ve cevaplar sınavdan sonra bir hafta içerisinde yayınlanacağını tahmin edebiliyoruz. Buna göre, 2018 KPSS Önlisans soruları ve cevaplarının 5 Kasım 2018 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında yayınlanacağı tahmin ediliyor. KPSS soruları ve cevapları yayınlandığında KPSS Cafe takipçilerine anından ileteceğiz.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ölçme Seçme ve Yetleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.

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