Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS Önlisans Sınavına Girecek Adayların Dikkatine : 0.5 Kuralına Dikkat!

4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için memur adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. KPSS cafe olarak sınava günler kala önemli bir kuralı hatırlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girenlerin birçoğu 0,5 kuralını bilmediği için mağdur oldular.

banner396

KPSS Önlisans Sınavına Girecek Adayların Dikkatine : 0.5 Kuralına Dikkat!

4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için memur adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. KPSS cafe olarak sınava günler kala önemli bir kuralı hatırlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girenlerin birçoğu 0,5 kuralını bilmediği için mağdur oldular.

28 Ekim 2018 Pazar 20:10
KPSS Önlisans Sınavına Girecek Adayların Dikkatine : 0.5 Kuralına Dikkat!

4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için memur adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. KPSS cafe olarak sınava günler kala önemli bir kuralı hatırlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girenlerin birçoğu 0,5 kuralını bilmediği için mağdur oldular.

ÖSYM'nin KPSS Ön Lisans başvuru kılavuzunda yer alan ancak çok küçük bir ibare ile yazıldığı için KPSS'yegirecek birçok aday tarafından dikkat edilmeyen 0,5 ham puan kuralı ile ilgili '' İlgili testte en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar için puan hesaplanmayacaktır'' ifadesi yer alır.

KPSS 0,5 KURALI NEDİR?

KPSS'ye girecek adayların merak ettiği en büyük hususların başında 0,5 kuralının ne olduğudur. 0,5 kuralını kısaca anlatmak gerekirse şöyle tarif etmek mümkündür.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, daha önce merkezi olarak yapılan DGS, YKS ve Lisans KPSS’de uygulanan 0,5 kuralının Önlisans KPSS’sinde de uygulanacağı bilgisine yer verildi. Öğrenciler tarafından tepki çeken bir uygulama olsa da ÖSYM bu kuralı Önlisans KPSS’de uygulayacak. Puanınızın hesaplanması için iki testten en az 1 net yapmanız gerekmektedir.

ÖSYM'nin konu ile ilgili açıklamasında “Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KPSS Önlisans sınavına girecek olan adayların bu kuralı gözardı etmemesi puanlarının hesaplanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.10.2018 20:38
Anahtar Kelimeler:
kpss önlisans sınavına girecek adayların dikkatine kuralına dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Türkiye 3.sü Mülakatta 55 Verilerek Elendi!
KPSS Türkiye 3.sü Mülakatta 55 Verilerek Elendi!
KPSS davasında karar çıktı!
KPSS davasında karar çıktı!
Ünlü Oyuncu'dan Küfürlü KPSS Sorusu Yorumu
Ünlü Oyuncu'dan Küfürlü KPSS Sorusu Yorumu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim