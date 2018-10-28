KPSS Önlisans Sınavına Girecek Adayların Dikkatine : 0.5 Kuralına Dikkat!

4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için memur adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. KPSS cafe olarak sınava günler kala önemli bir kuralı hatırlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girenlerin birçoğu 0,5 kuralını bilmediği için mağdur oldular.

ÖSYM'nin KPSS Ön Lisans başvuru kılavuzunda yer alan ancak çok küçük bir ibare ile yazıldığı için KPSS'yegirecek birçok aday tarafından dikkat edilmeyen 0,5 ham puan kuralı ile ilgili '' İlgili testte en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar için puan hesaplanmayacaktır'' ifadesi yer alır.

KPSS 0,5 KURALI NEDİR?

KPSS'ye girecek adayların merak ettiği en büyük hususların başında 0,5 kuralının ne olduğudur. 0,5 kuralını kısaca anlatmak gerekirse şöyle tarif etmek mümkündür.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, daha önce merkezi olarak yapılan DGS, YKS ve Lisans KPSS’de uygulanan 0,5 kuralının Önlisans KPSS’sinde de uygulanacağı bilgisine yer verildi. Öğrenciler tarafından tepki çeken bir uygulama olsa da ÖSYM bu kuralı Önlisans KPSS’de uygulayacak. Puanınızın hesaplanması için iki testten en az 1 net yapmanız gerekmektedir.

ÖSYM'nin konu ile ilgili açıklamasında “Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KPSS Önlisans sınavına girecek olan adayların bu kuralı gözardı etmemesi puanlarının hesaplanabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

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