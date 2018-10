KPSS Önlisans Sınavı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler!

4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS Önlisans sınavı saat 10:15'de başlayacak. ÖSYM adayların sınavdan önceki günlerde sınava girecekleri okulu mutlaka ziyaret etmeleri ve sınav saatinden 1 saat önce sınav binasının önünde hazır bulunmaları konusunda uyarıyor.

KPSS ÖnLisans Sınavına girecek adaylar için KPSS Önlisans sınavı ile gili güncel bilgileri bir araya getirmek istedik. Başvuru kılavuzuna yer alan uzun uzun cümleler, karmaşık bilgiler kafa karışıklığına neden olabiliyor o nedenle en sade biçimde KPSS önlisans sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan KPSS önlisans başvuruları 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru ücreti olarak her adaydan 60 TL ücret alındı.26 Eylül 2018 tarihinde geç başvurular alındı ve geç başvuru ücreti olarak her aday 90 tl ücret ödedi.

2018 KPSS ÖNLİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM'nin verilerine göre 1 milyon 550 bin kişi başvuru yaptı. Yine ÖSYM'nin tahminlerine göre KPSS Önlisans sınavına girecek kişi sayısı 1 milyon 500 kişi olarak öngörülüyor. 2018 Ortaöğretim KPSS sınavına 3,5 milyon kişi rekor bir katılım göstermişti.

DHBT SINAVINA GİRECEK ADAYLAR KPSS ÖNLİSANS OTURUMLARINA KATLMAK ZORUNDA MI?

Din Hizmetleri alan Bilgisi (DHBT) sınavına katılacak aayların KPSS önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yapıldığı oturumlara da katılmak zorundadır. DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde saat 10:15'de ggerçekleştirilecek. DHBT başvuruları 9 Ekim - 17 Ekim 22018 tarihleri arasında 60 TL ücret alındı. DHBT'ye girecek adayların KPSS önlisans oturumlarına katılmaları da zorunlu olduğu için DHBT'ye girecek adaylardan çift sınav ücreti yani 120 tl alındı.

DHBT sınavına girecek adaylar başvuru günlerini kaçırdılarsa, 1 Kasım 2018 tarihinde 24 saatliğine açıklacak olan geç başvuru süresi içerisinde DHBT başvurularını yapabilirler. DHBT geç başvuru ücreti 90 tl'dir.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Kasım 2018 tarihinde sınava girecek adaylar için sınav sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

DHBT SINAVLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN

DHBT sınavları yukarıda sıraladığımız illerde yer alan sınav merkezlerinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA HANGİ TESTLER OLACAK?

4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan sınavda aaylara Genel Yetenek Testinde 60, Genel Kültür Testinde 60 soru olmak üzere 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. DHBT sınavında ise adaylara DHBT-1 20 soru, DHBT-2 20 soru olmak üzere 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika süre verilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA 0,5 KURALI UYGULANACAK MI?

