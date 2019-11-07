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KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden 1 yıla düşürdü. İşte detaylar...

KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden 1 yıla düşürdü. İşte detaylar...

07 Kasım 2019 Perşembe 09:39
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılında, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı.

Ancak yapılan bu düzenleme, farklı zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının, aynı atama döneminde eşit şekilde ele alınması nedeniyle sorun oluşturmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden bir yıla indirdi.

Ancak, 2018 ve 2019 KPSS puanlarının, öğretmenlik alımlarında birlikte alınmasına devam edilecek.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEME

KAMU GÖREVLERINE ILK DEFA ATANACAKLAR İÇIN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELIKTE DEGIŞIKIAK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Ancak, öğretmen adaylar için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır." 
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 11- öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarmda elde ettikleri  KPSS sonuçları haldonda, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki  hökmünün uygulanmasına devam edilir." 
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Yönetmelik hökümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kpss öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
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