KPSS öğretmenlik alan sınavı 5 Ağustos’ta!... Kaç bin aday yarışacak?..

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan sınavlarından sonra sıra öğretmenlik alan testine (ÖABT) geldi. 5 Ağustos 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavda 306 bin 242 öğretmen adayı ter dökecek. ÖABT saat 10.15’te başlayacak. Adaylarının 10.00’dan sonra sınav binalarına girmesine müsaade edilmeyecek.

KPSS'de genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavları Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildi. 5 Ağustos 2018 Pazar günü ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacak.

KPSS ÖABT sınavında 306 bin 242 aday ter dökecek. KPSS ÖABT sınavı saat 10.15’te başlayacak. Adayların saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.