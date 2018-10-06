KPSS Lise Soru Sayıları ve Sınav Süresi

2018 KPSS Lise düzeyi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı 7 Ekim 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav zamanına saatler kala birçok memur adayı heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Son hazırlıklarını tamamlayan memur adayları hangi konudan kaç soru çıkacağını, sınav başlama bitiş saatini, sınav süresini merak ediyor.

2018 Ortaöğretim için geri sayım devam ediyor. Sınava saatler kaldı.

Kmau Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lise sınavına girecek memur adayları ile aileleri büyük bir heyecan ve merakla sınav saatini bekliyor.7 Ekim Pazar günü saat 10:15 'te başlayacak olan sınavda yakaşık olarak 3,5 milyondan fazla memur adayı ter dökecek. Kamu Personeli olabilmek adına KPSS'ye girecek olan adaylar, geçerli bir puan alarak bu puanla önümüzdeki dönemlerde yapılacak memur alımlarına başvuru yapmayı planlıyor. Memur adaylarının hayallerini gerçekleştirebilmeleri için, en 60-70-80 puan almaları gerekiyor. Çünkü kamu kurumları genellikle ilanlarına şart olarak bu puanları koyuyor.

2018 KPSS'ye katılan adaylar bu sınavdan alacakları puan ile 2020 yılına kadar yapılacak kamu personeli, memur alım ilanlarına başvuru yapabilecek. Yeteri kadari puanı alacak adaylar, internet üzerinde sınavın saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini, sınavın kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. Biz de KPSS CAFE olarak ortaöğretim KPSS / 2018 Lise KPSS'ye katılacak kamu personeli adayları için bu gibi önemli noktalara değinen bu haberimizi hazırladık.

KPSS DUASI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 'ye katılacak olan adaylar ile aileleri, KPSS sınav duasını da araştırıyor. Aylar süren ciddi çalışma gerektiren tüm çalışmaları tamamlayan adaylar işin manevi boyutunu da düşünerek KPSS Duasını okumak istiyor. Memur adayları kadar aileleri de maneviyat açısından çocuklarının bir devlet personeli olabilmesi için dualar okuyor. Her ne kadar çalışmayan bir aday için ne kadar dua okunsa da fayda etmeyeceği aşikar olsa da bazı kolaylıklar sağlayan duaları okumak iyi olacaktır. Örneğin Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü duası Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum manasına gelen duayı okumanın faydalı olacağına inanılıyor.

Sınavda unutkanlık yaşamamak için okunacak dua olarak da ''Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” duasının 19 kez okunulması tavsiye ediliyor.

Başka dualar farklı amaçlar için de okunuyor. Bunları internette küçük bir araştırma yaparak bulabilirsiniz.

Sınav Duası olarak ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu şunu öneriyor;

KPSS LİSE SINAVI KAÇ SORU?

Genel Yetenek Testinde (GYT) memur adaylarına 60 soru yöneltilecek. Adaylardan Genel Yetenek Testinde Türkçe'den 30, Matematik-Geometri'den 30 'ar soru çözmesi istenecek.

Genel Kültür Testinde (GKT) 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 güncel konulardan sorular yöneltilecek olan adaylarımız çıkması muhtemel olan güncel bilgilere buradaki haberimizden ulaşabilirler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.

Sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terketmek yasak olacak. Sınavın iptal olmasını göze alarak tuvalete giden adayın sınavı iptal olacak ve yukarıda bahsi geçen süreler dahilinde bina içerisinde tutulacaktır.

SINAV SONRASI ADAYLAR KPSS CAFE'DE!

Lise KPSS sonrası soru ve cevaplar, aday yorumları ve tüm değerlendirmeler KPSScafe.com.tr'de olacak. Lise KPSS haberlerinden anlık haberdar olmak için;

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