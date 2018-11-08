kpss lise sayısal veriler açıklandı

2018 KPSS Ortaöğretim yani lise düzeyinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler incelendiğinde 2016 KPSS'ye 3 milyon kişi katılırken 2018 KPSS'ye 1 milyon kişi katıldı. 2 milyon civarında kişi KPSS'den vazgeçmiş gibi görünüyor.

Sınava başvuran aday sayısı 1.183.245, Sınava giren aday sayısı 1.024.001, Sınava Girmeyen Aday sayısı 159.244 olurken Sınavı geçersiz sayılan aday sayısı ise 595 kişi oldu.

Başvuran ve sınava giren aday sayıları incelendiğinde %86,54 oranında bir katılım gerçekleştirildi. %13,46 oranında başvuru yapıp da sınava girmeyen oldu.

KPSS HAYAL Mİ OLDU?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili skandallar bitmek bilmezken, ÖSYM tarafından açıklanan sayısal veriler büyük bir gerçeği ortaya koydu. Memur olmak isteyenlerin sayısı hızla düşerken, memurluk sınavına katılan aday sayısı 2016 yılına oranla 2 milyon kişi civarında azaldı.

90 puan almış adayların bile atanamadığı göz önüne alındığında KPSS hayalden öteye geçemedi.

Mülakat sistemi ile KPSS'de alınan puanın önü tıkanmış oldu.

Birçok aday 2016 yılında aldığı yüksek KPSS puanına rağmen mülakatlarda aldığı puanlar nedeniyle atanamadı. Torpil ve kayırmanın yüksek olduğunu düşünen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bu nedenle insanlar KPSS'ye katılmayarak bir nevi KPSS'den umutlarının tükendiğini göstermiş oluyor.

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