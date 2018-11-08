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KPSS Lise Sayısal Veriler Açıklandı

2018 KPSS Ortaöğretim yani lise düzeyinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler incelendiğinde 2016 KPSS'ye 3 milyon kişi katılırken 2018 KPSS'ye 1 milyon kişi katıldı. 2 milyon civarında kişi KPSS'den vazgeçmiş gibi görünüyor.

KPSS Lise Sayısal Veriler Açıklandı

2018 KPSS Ortaöğretim yani lise düzeyinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler incelendiğinde 2016 KPSS'ye 3 milyon kişi katılırken 2018 KPSS'ye 1 milyon kişi katıldı. 2 milyon civarında kişi KPSS'den vazgeçmiş gibi görünüyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:24
KPSS Lise Sayısal Veriler Açıklandı

2018 KPSS Ortaöğretim yani lise düzeyinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler incelendiğinde 2016 KPSS'ye 3 milyon kişi katılırken 2018 KPSS'ye 1 milyon kişi katıldı. 2 milyon civarında kişi KPSS'den vazgeçmiş gibi görünüyor.

Sınava başvuran aday sayısı 1.183.245, Sınava giren aday sayısı 1.024.001, Sınava Girmeyen Aday sayısı 159.244 olurken Sınavı geçersiz sayılan aday sayısı ise 595 kişi oldu.

Başvuran ve sınava giren aday sayıları incelendiğinde %86,54 oranında bir katılım gerçekleştirildi. %13,46 oranında başvuru yapıp da sınava girmeyen oldu.

KPSS HAYAL Mİ OLDU?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili skandallar bitmek bilmezken, ÖSYM tarafından açıklanan sayısal veriler büyük bir gerçeği ortaya koydu. Memur olmak isteyenlerin sayısı hızla düşerken, memurluk sınavına katılan aday sayısı 2016 yılına oranla 2 milyon kişi civarında azaldı.

90 puan almış adayların bile atanamadığı göz önüne alındığında KPSS hayalden öteye geçemedi.

Mülakat sistemi ile KPSS'de alınan puanın önü tıkanmış oldu.

Birçok aday 2016 yılında aldığı yüksek KPSS puanına rağmen mülakatlarda aldığı puanlar nedeniyle atanamadı. Torpil ve kayırmanın yüksek olduğunu düşünen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bu nedenle insanlar KPSS'ye katılmayarak bir nevi KPSS'den umutlarının tükendiğini göstermiş oluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 16:31
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kpss lise sayısal veriler açıklandı
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Ön lisans mezunu 46 dakika önce

2020 de sayı dahada azalır insanlar 60 lirasını çöpe atmaya meraklı değil

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Sezer 44 dakika önce

Devlet sadece kendi kasasini doldurmak icin bu tarz yontemler tasarliyor insanlarda bir halt olmayacagini bile bile sazan gibi atliyor

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Kpss 42 dakika önce

Iste hayal olur niye olmasin genclerin onune bi Allahin belasi sinavi birakmissiniz sartlandiriyosunuz kendinize de para kazandiriyosunuz sonra vazgecmis diyosunuz bu ulke de gencler issiz issiZ puanda puan diye onlerine engel koymussunuz ya kaldirin bu kpss yi yada sadece kurumlar kendi icinde mulakatlara tabii tutsun issizlik sorunu cozulsun

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Osman 42 dakika önce

Hadi bakalım Canım Türkiyem.Türkiye tarihinde hiç bu kadar Torpil ve Kayırma olmamıştır.Hayırlı Olsun.

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Babursah 39 dakika önce

Tabi girmezler biyere girmek icin herkes torpil yapiyo

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