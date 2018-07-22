KPSS Lisans Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak? KPSS Soruları Zor muydu?

Memur adayları bugün zorlu bir dönemeçten geçerek KPSS Lisans sınavına girdiler. Sınava giren adaylar ve adayların aileleri KPSS Lisans 2018 soruları ve cevapları yayınlanacak mı gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün saat 10:15 itibari ile başladı. Memur olma umudu ile dolup taşan ve uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren binlerce memur adayı bu sabah sınav için yollara koyularak KPSS sınav giriş belgelerinde yer alan sınav binalarını yolunu tuttu. Kamu Personel Seçme Sınavının hemen ardından gözler ÖSYM'ye çevrilecek ve KPSS Lisan 2018 sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını bekleyecek. 2018 KPSS soru ve cevapları en çok araştırılan konulardan bir tanesi olacak. İnsanlar arama motorlarına KPSS 2018 Lisans sınav soruları, KPSS Lisans Sınav soruları 2018, KPSS Lisan soruları ve cevapları gibi arama kritilerileri ile sıvanda çıkan soruları ve cevap anahtarlarına erişmeye çalışacak. KPSS sınav soruları ve cevapları açıklandığı an KPSS cafe'den anında öğrenebileceksiniz.

KPSS Lisans Sınav Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları başladı. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilecek. 2018 KPSS soru ve cevapları yayınlandığı an KPSS cafe'den duyurulacak.

KPSS 2018 Lisans Sınavında Çıkmış Sorulardan Bazıları şöyle;

Atatürk barış ödülünü almış tarihçi kimdir? Bernard Lewis kimdir? 2018 KPSS sorusu…

KPSS'de ilk oturum sona erdi. Sınava giren adaylar KPSS 2018 soruları ve cevapları merak ediyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de "Atatürk barış ödülünü alan tarihçi kimdir?" oldu. Bernard Lewis kimdir? İşte, KPSS sorusunun cevabı...

KPSS 2018 soru ve cevapları ortaya çıkmaya başladı. “Mayıs ayında hayatını kaybeden Ortadoğu uzmanı ünlü tarihçi kimdir?” oldu. KPSS soruları arasında cevabı en çok merak edilenlerin başında yer alıyor sorusunu cevabı; Bernard Lewis idi. Bernard Lewis, 1998 yılında Atatüɾk Uluslaɾaɾası Baɾış Ödülü’ne layık göɾüldü.

BERNARD LEWİS KİMDİR?

Lewis, Eɾmenileɾin bağımsızlık haɾeketleɾinin diğeɾ azınlıklaɾın bağımsızlık haɾeketleɾiyle kaɾşılaştıɾıldığında Osmanli devleti iςin en ciddi tehdit olduğunu bildiɾiyoɾ. Lewis’e göɾe, Tüɾkleɾ, fethettikleɾi Sıɾp, Bulgaɾ, Aɾnavut ve Rum ülkeleɾinden isteksiz de olsa vazgeçebiliyoɾlaɾdı çünkü sonuçta uzak olan illeɾden vazgeςiyoɾlaɾdı ve devletin sınıɾlaɾını “kendi evleɾine” yaklaştıɾıyoɾlaɾdı. Eɾmenileɾ ise, Tüɾkleɾin anavatanlaɾının üzeɾinde yaşıyoɾlaɾdı. Bu topɾaklaɾdan vazgeçmek, devleti küçültmek ile değil, devletin paɾçalanması ile eşanlamlıydı.

KPSS Soruları Zor muydu?

KPSS Lisans Oturumuna katılan öğrenciler akıllarında kalan bazı soruları ve soruların kolaylık/zorluk derecelerine göre sosyal medya hesaplarında yorum yaparak paylaşmaya başladı. İşte sosyal medyada KPSS Sınav Sorularına yapılan yorumlardan bazıları;

Hadi Akış‏ @hadiakis47

#KPSS Shakespeare sorusuna kadar boş bıraktığım çok soru vardı. “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu" sözünü okuduktan sonra, dönüp boş bıraktıklarımı kararlı bir şekilde salladım. Pişman değilim

MehmeT KARA (M'kr)‏ @mehmet_kara0731

Kpss sınavı ile ilgili net tespitim şudur ; Bu sınav süresi net 2.5 saat olsa çok daha iyi olabilir. #KPSS

@BerkayBozkurt52

#KPSS sınav çok da zor değildi dershane desteği alan arkadaşlar rahat yapabilirdi gibi.



@yildizyunus_

Keşke bütün sorular E-devlet sorusu kadar zor olsa #KPSS



ismail bulut‏ @ismailbulut133

#KPSS tek emin olduğum cevap alt üst soy ağacı sorusu

@ilkknuurr

Keşke şalışsaymışım dediğim bir sınavdı#KPSS

Tiramisu

@gerensaat

#KPSS Yaşar Kemal ve William Shakespeare okuduğum dönemde ikisinin de sorular içinde yer almasi güzeldi.



@aktandilann

Yine yaptın yapacağını ÖSYM. A,B,C,D,E,F ve G filmlerini izlemeye gidiyorum şimdi. #KPSS

Hatice Sevde‏ @dytsevde

Seni de anlıyorum @OSYMbaskanligi kimseye ne yapsan yaranamıyon ama Matematiği de bu kadar kolay sorarsan #KPSS de nasıl ayırt edeceksin öğrenciyi yani

fuat BAYNDIR (FB)CcC‏ @albeyaz2424

#KPSS sinema filmeleri sorusu .Sanattan soğutur insanı

irems.‏ @benboyleyiimm

Sınavdan çıktım şimdi. Ben az önce neye girdim? Tarihçi olduğum halde zorlandığım sorular oldu tarihte. Vay arkadaş.

ALİ İHSAN BAŞARAN‏ @basaran51

Özellikle 1982 Anayasasını ve bir miktar tarih bilen kişilerin genel kültürde fule yakın çıkarması gerekir. Genel yetenekte matematik cidden kolaydı ama hayırlısı.



#KPSS Bugün ki Kpss’de Güncel Bilgiler sorularında hata yapanlarla arkadaşlığımı ciddi ciddi gözden geçiririm ona göre

Nazlı‏ @monaroza111

Soru: Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı ? Ben: Hacı Bayram Veli türbesi diğerleri hep cami bir tek bu türbeymiş #KPSS

Hakan Doğan‏ @ben__hakan

#KPSS çok basit bir sınavdı. Hele o matematik soruları neydi öyle

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