KPSS lisans alan bilgisi sınavları tamamlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının birinci ve ikinci oturumu başarıyla tamamlandı.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumu başladı. Ankara'da sınava giren adaylar Anadolu Ajansının objektifine aşağıda görüldüğü gibi yansıdı. Üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alındı.
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı kısa adıyla KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının birinci ve ikinci oturumları sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara yöneltilen alan bilgisi konu testleri ana başlıkları şöyle;
- Kamu yönetimi
- Uluslararası ilişkiler
- Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
ikinci oturumda ise
- Hukuk
- iktisat
- Maliye
Yukarıda belirtilen konularda adaylara 40'ar soru yöneltildi.
İşletme, muhasebe ve istatistik alan konularından oluşan üçüncü oturum ise yarın (29 Temmuz 2018 Pazar Günü) düzenlenecek.
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