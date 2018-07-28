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KPSS lisans alan bilgisi sınavları tamamlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının birinci ve ikinci oturumu başarıyla tamamlandı.

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KPSS lisans alan bilgisi sınavları tamamlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının birinci ve ikinci oturumu başarıyla tamamlandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:31
KPSS lisans alan bilgisi sınavları tamamlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının birinci ve ikinci oturumu başarıyla tamamlandı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumu başladı. Ankara'da sınava giren adaylar Anadolu Ajansının objektifine aşağıda görüldüğü gibi yansıdı. Üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alındı.

KPSS lisans alan bilgisi sÄ±navlarÄ± tamamlandÄ±

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı kısa adıyla KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının birinci ve ikinci oturumları sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara yöneltilen alan bilgisi konu testleri ana başlıkları şöyle;

  • Kamu yönetimi
  • Uluslararası ilişkiler
  • Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri


ikinci oturumda ise

  • Hukuk
  • iktisat
  • Maliye

Yukarıda belirtilen konularda adaylara 40'ar soru yöneltildi. 

İşletme, muhasebe ve istatistik alan konularından oluşan üçüncü oturum ise yarın (29 Temmuz 2018 Pazar Günü) düzenlenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları
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