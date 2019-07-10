KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? Sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? sınava az bir zaman kala internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bizde sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi | KPSS sınav yeri sorgulama ekranı

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 Temmuz'da 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) gerçekleşecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2. oturumu 20 Temmuz'da; 3. oturumu ise 21 Temmuz'da yapılacak. Sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgeleri gündem olmuştu. Bugün ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

ÖSYM saat 14.00'te yapptığıa açıklamada "20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye belirtti.

KPSS GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR NELERDİR?

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

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