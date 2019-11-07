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KPSS ile ilgili çok önemli değişiklik! KPSS öğretmenlik sınavı puanlarının geçerlilik süresi...

Eğitim fakültesinden mezun olan milyonlarca genç atanabilmek için KPSS'ye giriyor. Şu ana kadar 2 yıl geçerli olan bu sınav artık öğretmen adayları için 1 yıl geçerli olacak.

KPSS ile ilgili çok önemli değişiklik! KPSS öğretmenlik sınavı puanlarının geçerlilik süresi...

Eğitim fakültesinden mezun olan milyonlarca genç atanabilmek için KPSS'ye giriyor. Şu ana kadar 2 yıl geçerli olan bu sınav artık öğretmen adayları için 1 yıl geçerli olacak.

07 Kasım 2019 Perşembe 12:32
KPSS ile ilgili çok önemli değişiklik! KPSS öğretmenlik sınavı puanlarının geçerlilik süresi...

Kamu personeli olmak isteyenlerin girdiği KPSS,  adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavlardan adayların aldığı puan 2 yıl süre ile geçerli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini de 2 yıla çıkarmıştı.

Bu düzenlemenin KPSS öğretmenlik puanlarının, aynı atama döneminde eşit şekilde ele alınması nedeniyle sorun yaratmıştı.Bu nedenle KPSS öğretmenlik sınavı puanlarının geçerlilik süresi yeniden 1 yıla düşürüldü.  

Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilan şu şekilde;

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, öğretmen adaylar için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11- öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarında elde ettikleri KPSS sonuçları haldonda, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükmünün uygulanmasına devam edilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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