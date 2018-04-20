KPSS ile Atama Bekleyen Memur Adayları Dikkat !

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamu personeli alımında sonuçlar açıklanmaya başladı. Ancak açıklanan sonuçlarda bir ayrıntı dikkatimizden kaçmadı.

Önceki yıllarda CTE, personel alımında sözlü mülakat sonuçlarınında puanı ve ASIL ile YEDEK isimleri liste şeklinde yayımlıyordu. Ancak bu yıl açıklanan sonuçlara baktığımızda bir link verilmekte ve TC kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılmaktadır. Bu da dikkatlerden kaçmadı.

Mülakat sonucunu öğrenmek için adaylar Adalet Komisyonu sayfasına gittiğinde şu ekran karşılarına çıkıyor.

T.C. kimlik numara ile sorgulama yapıldığında ise mülakat puanı verlmeden sadece BAŞARISIZ yazısı ile karşılaşılmaktadır.

ÖNCEKİ YILLARDAKİ ÇELİŞKİLER

KPSSCAFE olarka daha önce kaleme aldığımız haberimizde katiplik mülakatındaki sorunu dile getirmiştik. Bir komisyonun yaptığı mülakatta 92 alan bir adaya sözlü mülakatta 40, KPSS'si 91 olan adaya 45 ve yine aynı listede 88 alan adaya 40 mülakat puanı verildiğini belirtmiştik. Aynı listede kazanan adaylara da baktığımızda 76 olan bir adaya 100, KPSS'si 77 olana 98, 75 olan adaya 96, KPSS'si 75 olan adaya 95 verildiği, 74 alan adaya 94 verildiği ve KPSS'den 74 alan bir adaya ise 92 sözlü mülakat puanı verildiği görülüyor.

Önceki yıllarda listeler açıklandığı için bu tür çelişkiler gün yüzüne çıkarılabiliyordu. Ancak Adalet Bakanlığı bu yıl açıkladığı sonuçlarda liste yerine TC ile sorgulama sistemi getirdi.

MEMUR ADAYLARI YORUMLUYOR

Son dönemlerde kamu personeli alımlarında torpil yapıldığı iddiaları oldukça sık şekilde gündeme gelmektedir. WhatsApp'tan yanlışlıkla yayımlanan listeler, KPSS'de Türkiye ikincisi olmasına rağmen sözlüde elenen adaylar, kurumlara atanan kişilerin çoğunun hemşehri çıkması. Bu liste daha da uzayabilir.

Peki memur adayları siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Siz de Adalet Bakanlığı liste yayımlamaktansa neden T.C ile sorgulama sistemini getirdi. Yorum kısmı aşağıda..

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI KPSSCAFE'DE:

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER