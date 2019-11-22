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KPSS En Düşük Puanla Yapılan Atamalar Belli Oldu!

ÖSYM tarafından KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM yerleştirme sonuçları ile birlikte sayısal bilgileri ve yerleştirme yapılan en büyük ve en düşük KPSS puanlarını da açıkladı. KPSS 63 Puanla Memur Ataması Yapıldı!

KPSS En Düşük Puanla Yapılan Atamalar Belli Oldu!

ÖSYM tarafından KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM yerleştirme sonuçları ile birlikte sayısal bilgileri ve yerleştirme yapılan en büyük ve en düşük KPSS puanlarını da açıkladı. KPSS 63 Puanla Memur Ataması Yapıldı!

22 Kasım 2019 Cuma 13:38
KPSS En Düşük Puanla Yapılan Atamalar Belli Oldu!
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ÖSYM tarafından KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM yerleştirme sonuçları ile birlikte sayısal bilgileri ve yerleştirme yapılan en büyük ve en düşük KPSS puanlarını da açıkladı.

ÖSYM tarafından yayınlanan sayılsal verilere göre 2019/5 KPSS tercihlerinde önlisans mezunu 714 adat tercihte bulunurken 24 aday yerleştirildi. Lisans mezunu adaylar ise 1930 kişi tercih yaparken 76 kontenjanın 74'üne yerleştirme yapılarak 2 kontenjan açıkta kaldı.

Önlisans mezunu adayların yaptığı tercihlere bakıldığında 80 puanın altında yerleştirme yapılmadını görüyoruz. Önlisans'ta en düşük Meteroloji Genel Müdürlüğü tekniker kadrosuna 82 puanla yerleştirme yapıldı.

Lisans mezunu adayların yaptığı tercihler sonucunda yapılan yerleştirmelere baktığımızda en düşük yerleştirmenin 63 puanla Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari Mühendis kadrosuna yapıldı.

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