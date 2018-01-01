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KPSS En Az 50 Puanla 9 Bin 500 Kişi Alınacak! Diyanet Personel Alımına Yoğun İlgi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) KPSS puanlarıyla gerçekleştireceği 9 bin 500 kişilik personel alımına uzun süredir kurumdan ilan bekleyen adayların yoğun ilgisi bulunuyor.

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KPSS En Az 50 Puanla 9 Bin 500 Kişi Alınacak! Diyanet Personel Alımına Yoğun İlgi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) KPSS puanlarıyla gerçekleştireceği 9 bin 500 kişilik personel alımına uzun süredir kurumdan ilan bekleyen adayların yoğun ilgisi bulunuyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:53
KPSS En Az 50 Puanla 9 Bin 500 Kişi Alınacak! Diyanet Personel Alımına Yoğun İlgi

KPSS En Az 50 Puanla 9 Bin 500 Kişi Alınacak! Diyanet Personel Alımına Yoğun İlgi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) KPSS puanlarıyla gerçekleştireceği 9 bin 500 kişilik personel alımına uzun süredir kurumdan ilan bekleyen adayların yoğun ilgisi bulunuyor.  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden dün yayımlanan ilanda personel alımı için başvuruların 16 Ocak 2018 tarihinde sona ereceği belirtilirken, adaylar ilanın detaylarını ve başvuru ile ilgili süreç hakkında araştırmaya koyuldu. Başvuruların oldukça yoğun olması bekleniyor. 

 Diyanet İşleri'nden yapılan duyuruda 4-B Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi unvanı için 3 bin , imam hatip unvanı için 6 bin,  Müezzin kayyım unvanı için 500 kontenjanın ayrıldığı belirtilmişti.  

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLARA VE DİB TARAFINDAN PAYLAŞILAN RESMİ DUYURUYA GÖZ ATMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.01.2018 19:56
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