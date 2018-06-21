KPSS'den Düşük Alanlar ve O Mezunlara 4 Bin Kamu Personeli Alımı Öncesi 2 İyi Bir Kötü Haber

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında memur alımına ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi.

4 bin ASDEP personeli alımı için geri sayım devam ederken bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ASDEP personeli alımı başvuru şartlarında bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Yapılan değişikliklerde dikkat çeken 2 kısım var. Bu değişikliklerden ilki KPSS'den düşük puan alan adayları sevindirdi. İkincisi ise bazı mezunları üzdü.

ASDEP personeli alımında daha önce başvuru yapanlar arasından, alım yapılan sayının 5 katı kada aday mülakata çağrılıyordu. Yeni düzenlemeye göre artık alım yapılan sayının 10 katı kadar aday, ASDEP personeli alımı mülakatlarına çağrılacak. Sıralama KPSS puanına göre yapılacak. ASDEP personeli alımlarında KPSS puan şartı 60. Alım yapılacak sayının 10 katının alınması sonucu düşük KPSS'li adaylar da mülakatlara çağrılacak.

1 ÜZEN 1 SEVİNDİREN GELİŞME !!

Yayımlanan diğer değişiklik ise başvuruda istenen mezuniyet şartı oldu. ASDEP personeli alımında daha önce şu bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabiliyordu:

"Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri."

Yeni düzenlemede ise şu bölümlerden mezun olan adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi:

"Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık"

Sosyal Çalışmalar bölümü mezunları artık ASDEP personeli alımına başvuru yapabilecek. Ancak Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları artık ASDEP personeli alımlarına başvuru yapamayacak.

ADAYLARIN DÜŞÜNCELERİ

Çocuk Gelişimi bölümü mezunları bu düzenlemeye sert şekilde tepki gösterdi. Bu mezunların başvuru yapabileceği ender kadrolardan olan ASDEP personeli kadrosuna başvurunun önü kapatıldı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu düzenlemeler hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

ASDEP PERSONELİ ALIM İLANI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER