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KPSS'den Düşük Alanlar ve O Mezunlara 4 Bin Kamu Personeli Alımı Öncesi 2 İyi Bir Kötü Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından ASDEP personeli alımı başvuru şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

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KPSS'den Düşük Alanlar ve O Mezunlara 4 Bin Kamu Personeli Alımı Öncesi 2 İyi Bir Kötü Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından ASDEP personeli alımı başvuru şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:31
KPSS'den Düşük Alanlar ve O Mezunlara 4 Bin Kamu Personeli Alımı Öncesi 2 İyi Bir Kötü Haber

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında memur alımına ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi.

4 bin ASDEP personeli alımı için geri sayım devam ederken bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ASDEP personeli alımı başvuru şartlarında bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Yapılan değişikliklerde dikkat çeken 2 kısım var. Bu değişikliklerden ilki KPSS'den düşük puan alan adayları sevindirdi. İkincisi ise bazı mezunları üzdü.

ASDEP personeli alımında daha önce başvuru yapanlar arasından, alım yapılan sayının 5 katı kada aday mülakata çağrılıyordu. Yeni düzenlemeye göre artık alım yapılan sayının 10 katı kadar aday, ASDEP personeli alımı mülakatlarına çağrılacak. Sıralama KPSS puanına göre yapılacak. ASDEP personeli alımlarında KPSS puan şartı 60. Alım yapılacak sayının 10 katının alınması sonucu düşük KPSS'li adaylar da mülakatlara çağrılacak.

1 ÜZEN 1 SEVİNDİREN GELİŞME !!

Yayımlanan diğer değişiklik ise başvuruda istenen mezuniyet şartı oldu. ASDEP personeli alımında daha önce şu bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabiliyordu:

"Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri."

Yeni düzenlemede ise şu bölümlerden mezun olan adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi:

"Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık"

Sosyal Çalışmalar bölümü mezunları artık ASDEP personeli alımına başvuru yapabilecek. Ancak Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları artık ASDEP personeli alımlarına başvuru yapamayacak.

ADAYLARIN DÜŞÜNCELERİ

Çocuk Gelişimi bölümü mezunları bu düzenlemeye sert şekilde tepki gösterdi. Bu mezunların başvuru yapabileceği ender kadrolardan olan ASDEP personeli kadrosuna başvurunun önü kapatıldı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu düzenlemeler hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


ASDEP Personeli Alımı Başvurusunda Değişiklik
ASDEP Personeli Alımı Başvurusunda Değişiklik
Erdoğan 4 Bin Memur Alınacak Dedi-İşte Başvuru Şartları
Erdoğan 4 Bin Memur Alınacak Dedi-İşte Başvuru Şartları
Son Güncelleme: 21.06.2018 14:48
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Yorumlar
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Boşluk 2 saat önce

Asdep sosyologlarindir

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Hatce 2 saat önce

Sosyal hizmet mezunuyum
Okul öncesine alınmıyorum
Sosyal hizmet bölümleri de o bölümler de alınmasın
Bir birini kapsayan meslekler lakin biri diğerinin hakkına girmiş olmasın ayrım yapılsın

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Mert 2 saat önce

felsefeciler neden alınmıyor aynı dersler dahada fazlasını almamıza rağmen...

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Merve 1 saat önce

Asdep sosyal hizmet uzmanlarındır!

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mustafa 1 saat önce

Bu kuruma sosyal hizmet mezunları alınması daha mantıklı olurdu. Çünkü bu bölümle daha alakalıdır

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Hegel 58 dakika önce

Bu alan için gerçek bölüm, SOSYOLOJİ'dir. (Toplum bilimi)

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Sosyolog 51 dakika önce

Artık sosyolojiye gereken değeri verilsin daha çok sosyolog alınsın şu kurumlara her yerde sosyologlara ihtiyaç varken alım yapılmaması kötü bi durum

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Meryem 30 dakika önce

2yilliklards başvuru yapabiliyor mi biri soykeisn

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