KPSS'de ejder meyvesi sorusu

Memur olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tamamlandı.
Sınavda sorulan bir sorunun şıkları arasında Saray'da servis edilen ejder meyvesinin yer alması sosyal medya gündem oldu.
"Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusunun şıkları "kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi" şeklinde sıralandı.
Sosyal medya kullanıcıları "Ejder meyvesi yiyenler gariban halka sınavda tropik meyve soruyor. Onları yiyebilsek zaten KPSS denen belaya bulaşır mıyız?" tepkisinde bulundu.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
bu soruyu bilsen ne olacak bilmesen ne olacak böyle 30 tane soru doğru yapsan kpss de 5 matematik etmez matematik yapan her zaman avantajlı kpss de
soruyu sarayda çalışan hazırlamıştır belki