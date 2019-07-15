Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98028
ALTIN
258.309
DOLAR
5.7049
STERLIN
7.0807
EURO
6.3986
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Vatandaşa Kötü Haber: Dev Zam Geliyor!
3600 Ek gösterge ve Af Yasası başka bahara kaldı
“Meslek hastalıkları ve iş kazaları çeşitlenerek artıyor”
Buralarda Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

KPSS'de ejder meyvesi sorusu

KPSS'de sorulan "Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şıklar arasında; kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi yer aldı.

KPSS'de ejder meyvesi sorusu

KPSS'de sorulan "Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şıklar arasında; kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi yer aldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
KPSS'de ejder meyvesi sorusu

Memur olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tamamlandı.

Sınavda sorulan bir sorunun şıkları arasında Saray'da servis edilen ejder meyvesinin yer alması sosyal medya gündem oldu.

"Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusunun şıkları "kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi" şeklinde sıralandı.

Sosyal medya kullanıcıları "Ejder meyvesi yiyenler gariban halka sınavda tropik meyve soruyor. Onları yiyebilsek zaten KPSS denen belaya bulaşır mıyız?" tepkisinde bulundu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kpss ejder meyvesi sorusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
2019 kpss 1 gün önce

bu soruyu bilsen ne olacak bilmesen ne olacak böyle 30 tane soru doğru yapsan kpss de 5 matematik etmez matematik yapan her zaman avantajlı kpss de

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
murat 1 gün önce

soruyu sarayda çalışan hazırlamıştır belki

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM'den KPSS'ye Girecek Adaylara Önemli Duyuru!
ÖSYM'den KPSS'ye Girecek Adaylara Önemli Duyuru!
KPSS'ye eski kimlikle girilir mi 2019? KPSS'de yeni kimlik şart mı?
KPSS'ye eski kimlikle girilir mi 2019? KPSS'de yeni kimlik şart mı?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim