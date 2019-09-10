KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? Düşük KPSS puanıyla alım yapan yerler

Kamudaki memur ihtiyacının karşılanması amaçlı düzenlenen 2019 KPSS sonuçları sonunda açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen pek çok memur adayı ‘KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu?’ ve ‘Düşük KPSS puanıyla alım yapan yerler’ araştırmasını yapıyor. düşük KPSS puanıyla alım yapan yerleri ve KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE KPSS P3 TÜRÜ EN AZ 70 PUANLA ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları: İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 40 (kırk) Hemşire, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 2 (iki) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 43 (kırküç) sözleşmeli personel alınacaktır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 10 MEMUR ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT-3: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

EYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE KPSS'DE EN AZ 55 PUANLA MEMUR ALIM İLANI

Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAZI KURUMLAR KPSS ARAMIYOR

Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Bunun yerine diğer nitelikler sonucunda alım yapıyorlar. Mesela bir çok askeri personel alımlarından, TÜBİTAK, Bazı üniversiteler, Bakanlıklar ve bazı belediyeler adaylardan KPSS şartı aramıyorlar.

Bu yıl ilk çıkan memur alım ilanlarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, ÖSYM, Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları şu anda KPSS aramadan memur alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

ÜNİVERSİTELER:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak isteyen

Celal Bayar Üniversitesi toplamda 29 kişilik kadro ile bünyesine Lise mezunu 5 Lisans mezunu 20 Hemşire ve Lise mezunu 4 Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirecek.

Ardahan Üniversitesi: Yayımlanan ilana göre Ardahan Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için Avukat pozisyonunda 1 kişilik boş kadro ile alım yapacağını Belirtti. Başvuru şartları ve başvuru bilgileri haberin devamında yer almaktadır.

Harran Üniversitesi: Harran Üniversitesi bünyesine 125 kişilik boş kadro ile, 100 Hemşire, 1 Röntgen teknisyeni, 3 Ebe, 2 Fizyoterapist, 2 Diyetisyen ve 19 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere, Lise, Önlisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alacak.

Balıkesir Üniversitesi: Üniversiteye 40 kişilik boş kadro ile, Lisans Mezunu 15 Hemşire, Lise Mezunu 17 Hemşire,2 Eczacı, 2 Fizyoterapist ve 4 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplamda 40 kişi alınacak.

BELEDİYELER:

Boğazlıyan Belediyesi: Söz konusu belediyeye KPSS'den en az 50 puan almış olan personel adayları alınacak. Ayrıca alım kadroları farklı olup bu yönde KPSS 50, 60 ve 70 puan da aranan pozisyonlarda mevcuttur. Buna göre KPSS En Az 50 Puan İle 5 memur, 1 Bilet Satış memuru, 1 teknisyen ve 1 Veteriner alımı gerçekleştirecek. KPSS En az 60 puan ile ise, 1 Zabıta Memuru ve KPSS en az 70 puan ile 1 Mühendis olmak üzere toplamda Boğazlıyan Belediyesi 10 kişilik kadro ile alım gerçekleştirecek.

Van Belediyesi: Van belediyesi bünyesine Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri pozisyonlarında toplamda 140 kişilik boş kadro ile alım yapacak. Buna göre adaylar başvurularını en geç 15 Haziran 2018 tarihine kadar yapmaları istenmektedir.

Pazaryeri Belediyesi: Pazaryeri belediyesi 1 kişilik kadro ile memur alacak.

BAKANLIKLAR:

Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığı bünyesine toplamda 18 bin kişilik boş kadro ile memur personel alımı yapacağını belirtti. İlgili ilana başvurular ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS 2018/5 tercih kılavuzu kapsamında yapılmaktadır. Bu yönde adaylardan 2016 yılı KPSS den lise mezunları için, Ön lisans mezunları için ve Lisans mezunları için puan alınmış olması gereklidir.

Adalet Bakanlığı: Adalet bakanlığı bünyesine 14 bin 304 kişilik boş kadro ile İcra Katibi ve sözleşmeli personel alacak. Bu yönde Adalet Bakanlığı 5 bin 493 sözleşmeli personeli 1344 İcra Kâtibi ve Adalet Bakanlığına bağlı olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7 bin 467 sözleşmeli personel alacak. Adaylardan bu yönde 2016 Yılı KPSS'den en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Adli Tıp Kurumu: Adalet bakanlığına bağlı olan adli Tıp Kurumu bünyesine 200 memur alımı yapacak. İlgili ilana, Lise, Önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı: MEB 5 bin kişilik kadrosu ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5 Bin ( 5000 ) sözleşmeli öğretmen alımı yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı: Maliye Bakanlığı toplamda 500 kişilik boş kadro ile bünyesindeki memur eksikliğini gidermek için, Vergi Müfettiş yardımcısı alacak. Ayrıca bu yönde adaylardan, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmak şartı aranacaktır. Adayların KPSS puan türleri esas alınarak yapılacak sıralama sonucuna göre ise Giriş sınavı uygulanacaktır.

DİĞER KURUMLAR:

Yargıtay Başkanlığı: Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli olarak bilişim personeli alacağını geçtiğimiz günlerde belirtmişti. Yayımlanan ilana göre 5 kişilik boş kadro ile 2 Web Programlama ve Tasarım Uzmanı ve 3 kişi Java Yazılım uzmanı olmak üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Ayrıca adayların başvuruları kabul edilmesi ve Giriş sınavına katılabilmeleri için KPSS den ve YDS den puan almış olmaları şarttır.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Gelir idaresi başkanlığı 2 farklı ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre 400 kişilik kadro ile Gelir uzman yardımcısı ve 35 kişilik kadro ile Avukat alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylar öncelikle başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

MSB ANT:

Milli Savunma bakanlığına bağlı olan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesindeki işçi personel eksikliğini karşılamak üzere Engelli statüsünde 1 Kişilik boş kadro ile Bilgisayar Teknisyeni alacağını açıkladı.

TÜSEB: Tüseb İŞKUR aracılığı ile 2 kişi alacak.

TÜBİTAK:

TÜBİTAK toplamda 42 kişilik boş kadro ile İŞKUR aracılığı ile engelli ve Terörle Mücadelede Yaralanan statüsünde işçi personel alımı yapacak. Ayrıca adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS ye girmiş olmaları gerekmektedir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

EGM 2 Aşçı Yardımcısı ve 1 kişilik kadro ile Engelli Kuru Temizlemeci olmak üzere toplamda 3 kişi alacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS ye girmiş olmaları ve en az lise mezunu olmaları şarttır. Ayrıca başvurular en geç 19 Haziran 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

TEDAŞ:

TEDAŞ bünyesine Ankara ve İstanbul illerinde 10 kişilik kadro ile kamu personeli alacağını belirtmişti. Buna göre TEDAŞ Engelli olarak, Ankara'da 2 Elektrik Teknikeri, 1 Harita Teknikeri ve 1 Elektrik Teknisyeni alacak. İstanbul ilinde ise, 1 Elektrik Teknikeri ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere engelli 6 kişi alacak.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU:

KYK 15 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak bilişim personeli alacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre adaylardan KPSS ve YDS puan şartları aranacaktır.

EN AZ 60 KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPACAK KURUMLAR

Şeker Fabrikaları: KPSS 60

Diyanet İşleri Başkanlığı: KPSS 60

Danıştay: KPSS 60

Emniyet genel Müdürlüğü: KPSS 60

TBMM: KPSS 70

nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

İŞKUR PERSONEL ALIMI

Çalışma ve İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanda KPSS 60 puan şartı ile 11 personel alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak personeller programlayıcı ve çözümleyici pozisyonlarında istihdam edilecek. Alınacak personellere 4.500 ile 5 bin TL arası maaş verilecek.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS 65 İLE MEMUR ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda aşçı pozisyonunda istihdam etmek üzere kadrolu memur alımı yapılacağına yer verildi. Yardımcı Hizmetler sınıfında Aşçı pozisyonunda istihdam edilecek personellerin Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı- Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı-Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı- Turizm/Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olması şartı aranmaktadır.

SYDV'LER KPSS 60 İLE KAMU PERSONELİ ALIYOR

Türkiye genelinde çok sayıda sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, KPSS'den 60 alan vatandaşlar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Kaymakamlıklar resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda birçok Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanların başvuru süreçleri devam ederken bazı ilanlarda son başvuru tarihlerine girildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İÇİN 70 PUAN ŞARTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 55 Subay ve 100 Astsubay Alımı: Sahil Güvenlik Komutanlığı farklı pozisyonlarda 55 Subay alımı ve 100 Astsubay alımı yapacak. Alımlar Sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek olup adaylar en az lise mezunu olmak zorundadır. Bilgi Teknolojileri kadrosunda KPSS 70 puan şartı aranacak.

SERMAYE PİYASASI KURULU 80 PUAN

Sermaye Piyasası Kurulu kendi bünyesine istihdam amaçlı 38 memur alımı gerçekleştirecek. Sermaye Piyasası Kurulu adaylardan 2015 veya 2016 yıllarında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak şartı arayacaktır.

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

BAZI KURUMLAR KPSS ARAMIYOR

Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Bunun yerine diğer nitelikler sonucunda alım yapıyorlar. Mesela bir çok askeri personel alımlarından, TÜBİTAK, Bazı üniversiteler, Bakanlıklar ve bazı belediyeler adaylardan KPSS şartı aramıyorlar.

Bu yıl ilk çıkan memur alım ilanlarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, ÖSYM, Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları şu anda KPSS aramadan memur alacak.

MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI

Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.

MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI

Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımlarında genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde birçok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve maalesef sonrasında üzüntüye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.

MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.

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