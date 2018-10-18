KPSS davasında karar çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasına ve sızdırılmasına dair 12 davada yargılanan sanıklardan 11'i, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen 12 duruşmalarda, sanıklar avukatları ile birlikte katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkilerinin olmadığını iddia ederek beraatlerini istedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Bilge Çakır, Hülya Gülcü, Yasemin Yıldırım, İrfan Oğuzoğlu, Emine Dinç, Sevil Çoşgungönül, Türkan Solmaz, Özge Temiz, Behiye Kartal ve Rabia Demir'in "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklardan Ali Alegöz ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK

Bugün görülen davalarda mahkeme heyeti, 2010 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'den sonra kamu görevine ataması yapılan sanıklar Dinç, Çoşgungönül, Solmaz, Temiz, Kartal ve Demir'i, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı, ayrıca sanıkların çalıştığı süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan atandıktan sonra her ay aldıkları maaşın iki katı adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Yani sanıklar 6 yıl boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezası da ödeyecekler. Sanıklardan Salihe Ç'nin de beraatine karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtildi.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğuna, soruların sınavdan önce genellikle bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiğine yer verilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede ayrıca şu tespite yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

TEKRARLANAN SINAVLA DEVLET, 9 MİLYON 111 BİN LİRA ZARARA UĞRATILDI

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010 yılında düzenlenen Kamu Personeli Sseçme Sınavı (KPSS) eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığına dikkat çekildi. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu'nun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine de yer verildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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