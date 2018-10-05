KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2018 ÖSYM lisans bazında branş hesaplama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2018 yılı lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinde yer alan aday işlemleri sayfası üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler. Peki branş sıralamalarına nasıl erişim sağlanır? Branş sıralamaları nasıl hesaplanır? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları...

2018 KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar tarafından uzun bir süredir beklenen lisans branş açıklaması nihayet Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans) giren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları Ölçme, Seçme ve Yerkeltirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemine girilmiştir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki aday işlemleri sayfasından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmet uygulamasıdır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 02.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türlerine göre öğretmen alımları yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.''

ÖĞRETMENLİK ALANINDAKİ SIRALAMA NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Branş bazında sıralamalar ekranı ilk açıldığında adayın YÖKSİS üzerinden gelen lisans alanı seçili gelmektedir. Adaylar başvurdukları öğretmenlik alanı ile ilgili sıralamalarını görmek istediklerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından çıkarılan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/26141039_9_cizelgeveesaslar.pdf) yer alan tabloda başvurdukları öğretmenlik alanı ile ilgili tüm lisans programlarını seçmelidir.

Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” Olan Adayların Dahil Edilmesi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır. Adayların YÖKSİS’te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS’te anlık olarak güncellenmediği için hala “Okuyor” görülebilmektedir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır. Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması

Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Bir alandan sınava giren hiç aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur. Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.

Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve Azalması

Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS’te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/önlisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların (Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi Öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, “ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin” seçeneği yalnızca Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir. Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların (Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi

Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, "ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneği yalnızca ÖSYM'nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir.

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

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