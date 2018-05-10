KPSS Başvuru Detayları-İşte Adım Adım KPSS Başvuru Şekli

2018 yılı KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı.

Kılavuzun yayımlanması ile birlikte KPSS başvuru detayları da belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak başvurular için süreç bugün başladı.

Başvurular 10 Mayıs 2018 Perşembe saat 10.00'da başladı. Bugün başlayan başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar alınacak. Başvuruların başlaması ile KPSS'ye başvuracak adaylar başvuru adımlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru adımlarına haberimizde yer verdik.

İşte KPSS başvuru adımlşarı.

1. İlk olarak ÖSYM AİS sistemini açın. (ais.osym.gov.tr)

2. Açılan sayfada sarı ile gösterdiğimiz yeri seçin. (KPSS Lisans)

3. Açılan sayfada BAŞVURU YAP kısmını tıklayın.

4. Daha sonra T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

5. Açılan sayfada bilgilerinizi güncelleyerek başvurunuzu internet üzerinden yapın.

6. İnternet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru ücretini yatırın. Başvurunuz, ücreti yatırmanızın ardından tamamlanacaktır. Başvuru ücreti detayları için TIKLAYIN

ÖSYM'deki bilgileriniz güncel değilse size en yakın bir okula giderek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

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