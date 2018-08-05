KPSS Adayları Sınava Girmek İçin Yerlerde Süründü!..

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik alan bilgisi testi bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Saat 10:00'daki sınava girmek isteyen adaylar son anda yetiştikleri sınav salonuna sürünerek girdiler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde KPSS'ye giren adaylar zor anlar yaşadı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne sınava girmek için gelen adaylar, trafiğe takılınca araçlarından inip sınav binalarına koştular. Sınav binasına koşarak gelen adaylardan bazıları son dakikada yetişti, bazıları ise sınava giremedi.

Son dakikada OMÜ Eğitim Fakültesi B-Blok’ta sınava girecek bir aday koşarak gelirken yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan aday, tekrar yere düşünce sürünerek sınav salonundan içeri girdi. Geç kalan yaklaşık 10 aday ise kapıların kapanması nedeniyle sınava giremedi.

Sınava giremeyen adaylar ve aileleri, polislere ve sınav görevlilerine yaşananlardan dolayı tepki gösterdi. Sınava geç kalan hamile bir bayan da tepki göstermesine rağmen sınava giremeyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir kişi ise kapıların kapanmasının ardından kapıları yumruklayarak isyanını dile getirdi.

Sınava son anda yetişen bir kaç aday sürünerek sınav salonuna girdi. Görevlilerin '' tamam yetiştiniz daha vakit var'' demesine rağmen feryat-figan sınav salonuna sürünerek girdiler.

İşte o anlar;

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