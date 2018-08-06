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KPSS A Grubu ve B Grubu Kadrolar Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan, sınava giren ve tercih yapan birçok kişi tercih kılavuzun yer alan KPSS A grubu kadro, KPSS B grubu kadro ibarelerinin ne anlama geldiğini merak ediyor.

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KPSS A Grubu ve B Grubu Kadrolar Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan, sınava giren ve tercih yapan birçok kişi tercih kılavuzun yer alan KPSS A grubu kadro, KPSS B grubu kadro ibarelerinin ne anlama geldiğini merak ediyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:55
KPSS A Grubu ve B Grubu Kadrolar Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan, sınava giren ve tercih yapan birçok kişi tercih kılavuzun yer alan KPSS A grubu kadro, KPSS B grubu kadro ibarelerinin ne anlama geldiğini merak ediyor. 

KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu kadrolar hakkında internette çok fazla açıklayıcı bilgi bulunmuyor ancak ÖSYM'nin resmi internet sitesinde kısa bir bilgi yer alıyor. Kısaca tarih etmek gerekirse Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. KPSS C Grubu, KPSS D Grubu ise bir başka konudur.

ÖSYM'nin açıkladığına göre A Grubu Kadrolar;

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

ÖSYM'nin açıkladığına göre B Grubu Kadrolar;

kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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