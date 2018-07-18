KPSS A Grubu Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!..

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

28 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

DİKKAT!

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.