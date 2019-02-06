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KPSS-A Grubu Öğrencileri Gazetede İlan Yayınladı!

Bir grup KPSS-A Grubu öğrencileri gazete ilanı ile seslerini duyurmaya çalıştı. İlan ile sorunlarının çözülmesini, iptal edilen ilanların yeniden yayınlanmasını ve her yıl giderek azalan kadro sayılarının arttırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi ile birlikte Gelir Uzman Yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklanmasını istediler.

KPSS-A Grubu Öğrencileri Gazetede İlan Yayınladı!

Bir grup KPSS-A Grubu öğrencileri gazete ilanı ile seslerini duyurmaya çalıştı. İlan ile sorunlarının çözülmesini, iptal edilen ilanların yeniden yayınlanmasını ve her yıl giderek azalan kadro sayılarının arttırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi ile birlikte Gelir Uzman Yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklanmasını istediler.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
KPSS-A Grubu Öğrencileri Gazetede İlan Yayınladı!

Bir grup KPSS-A Grubu öğrencileri gazete ilanı ile seslerini duyurmaya çalıştı. İlan ile sorunlarının çözülmesini, iptal edilen ilanların yeniden yayınlanmasını ve her yıl giderek azalan kadro sayılarının arttırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi ile birlikte Gelir Uzman Yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklanmasını istediler.

Yayımlanan ilan metni şöyle;

"Sayın cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız KPSS-A grubu öğrencisi binlerce genç olarak yaklaşık 6 aydır beklemekte olduğumuz Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı mülakat tarihlerinin açıklanmasını ve sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.

KPSS A grubu alımlarında son yıllarda giderek azalan kadro sayısı ve sürecin aylarca tamamlanmaması dolayısıyla mağduriyetler yaşamaktayız.Bu ilan ile sorunlarımıza dikkat çekmeyi umuyor ve çözülmesi yolunda adımlar atılmasını, ayrıca SGK Denetmen Yardımcısı ve Mali Hizmetler Uzman Yard. alımlarının yapılmasını ve iptal edilen Vergi Müfettiş Yardımcılığı ilanının tekrarlanmasını bekliyoruz. Saygılarımızla. KPSS-A Grubu Öğrencileri İİBF'li'ninSesineKulakVerin"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 12:22
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