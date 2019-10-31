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KPSS 2020 ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

Kamuda memur olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren "KPSS 2020 ne zaman yapılacak?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS sınav tarihleri için heyecan dorukta. 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde açıklayan ÖSYM'den gelecek haberi bekleyen adaylar konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Ortaöğretim kurumları ya da üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adayları yakından ilgilendiren KPSS ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? Başvuruları nasıl yapılacak?

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

Kamuda memur olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren "KPSS 2020 ne zaman yapılacak?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS sınav tarihleri için heyecan dorukta. 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde açıklayan ÖSYM'den gelecek haberi bekleyen adaylar konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Ortaöğretim kurumları ya da üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adayları yakından ilgilendiren KPSS ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? Başvuruları nasıl yapılacak?

31 Ekim 2019 Perşembe 23:04
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

"KPSS ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar giderek artıyor. Gözlerini ÖSYM'ye çeviren adaylar gelecek resmi açıklamayı bekliyorlar. LGS 2020 sınav tarihinin belli olmasının ardından heyecan iki katına çıktı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ismiyle düzenlenen KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM konu ile ilgili açıklama yaptı mı? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS 2020 SÜRECİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2020 ile ilgili süreç bilgisini haberimizin devamından öğrenebilir, konu ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020 KPSS NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU MU?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir yapılıyor. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS SINAVI YENİ YÖNETMELİK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilen değişiklik kapsamında, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabilecek.

Atama için ayrı bir sınav yapılmasının öngörülmesi halinde, atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, genel ve özel mevzuattaki atama koşuları, KPSS puan türü ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ilgili kurumlarca Resmi Gazete, cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacak.

İlgili kuruluşlarca yapılacak sınava başvuru şekli, sınavın türü, sınav konuları, sınav kurulunun teşkili, kurulun çalışma usul ve esasları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarılı olan asil ve yedek adayların belirlenmesi usulü, sınav sonuçlarına itiraz ile sınava ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.
Kuruluşlar, kendilerine başvuran adayların kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol edecek, ayrıca yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM'ye bildirilecek.

Değişiklikle göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun "e-Uygulama" sistemine girilecek.

Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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