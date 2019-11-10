KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayınlandı! Meteoroloji personel memur alım şartları nedir?

KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından yayınlanan duyuruda Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesine kamu personeli ataması yapılacağı ifade edildi.

Peki Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesine kamu personeli ataması ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS puanı ile mülakatsız şekilde yapılacak memur alımında başvurular bugün başladı ve 13 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ÖSYM KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylar tercih yapacak.

Tercih işlemleri, KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2019/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması ile ilgili detaylar şu şekilde:

KPSS PUANI ŞARTI

Adayların kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

EN AZ 50 PUAN

Mühendis kadroları için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Tekniker kadroları için ise 2018-KPSS Ön lisans sınavında KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.