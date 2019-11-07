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KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih klavuzu yayınlandı

KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. Hangi illerde kaç personel alınacağı da açıklanan tablolarda duyuruldu.

KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih klavuzu yayınlandı

KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. Hangi illerde kaç personel alınacağı da açıklanan tablolarda duyuruldu.

07 Kasım 2019 Perşembe 21:37
KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih klavuzu yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.

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