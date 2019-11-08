KPSS 2019/5 İle Kamu Personeli Alımı Kadro Dağılımı ve Kılavuz Detayları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir duyuru yayımlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre kamu perosneli alımının hangi kadrolarda yaplacağını ve kılavuz detaylarını kpsscafe.com.tr olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre KPSS 2019/5 tercihleri 7 Kasım'da başladı ve 13 Kasım'a kadar devam edecektir. Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS'e T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini yapacaklardır. Ayrıca adayların 20 TL olan tercih ücretini ödemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ÜCRETLERİ

Tercih ücretlerine ilişkin kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 14 Kasım 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 14 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır."

YAYIMLANAN DUYURU

Bunun yanı sıra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımı ise şöyle: