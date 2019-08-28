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KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden ulaşılır?

KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden ulaşılır?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN DUYURU ŞÖYLE;

KPSS 2019/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
 

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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kpss 2019 yerleştirme sonuçları açıklandı
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