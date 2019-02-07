KPSS 2019/3 Tercihlerinde Boş Kontenjan Kaldı!

ÖSYM tarafından 2019/3 Tercih Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçlarla birlikte KPSS 2019/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Lisans bölümünden mezun olan adaylar arasından atanacak 22 kişilik kadroyu 17 kişi tercih etti.