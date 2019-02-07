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KPSS 2019/3 Tercihlerinde Boş Kontenjan Kaldı!

ÖSYM tarafından 2019/3 Tercih Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçlarla birlikte KPSS 2019/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Lisans bölümünden mezun olan adaylar arasından atanacak 22 kişilik kadroyu 17 kişi tercih etti.

KPSS 2019/3 Tercihlerinde Boş Kontenjan Kaldı!

ÖSYM tarafından 2019/3 Tercih Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçlarla birlikte KPSS 2019/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Lisans bölümünden mezun olan adaylar arasından atanacak 22 kişilik kadroyu 17 kişi tercih etti.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:40
KPSS 2019/3 Tercihlerinde Boş Kontenjan Kaldı!

ÖSYM tarafından 2019/3 Tercih Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçlarla birlikte KPSS 2019/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Lisans bölümünden mezun olan adaylar arasından atanacak 22 kişilik kadroyu 17 kişi tercih etti.

22 kişilik lisans kadrosuna 15 kişi yerleştirildi. 7 Kontenjan boşta kaldı.

Önlisans mezunlarından tercih yapan aday sayısı 243 kişilik kontenjan için 1241 oldu. 1241 kişi arasında 243 kişi atandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
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kpss 2019 tercihlerinde boş kontenjan kaldı
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Ferhat 3 saat önce

Adi yönetimm. Saçma sapan bölümlere yer verirseniz boş kalır tabi. Tüm ziraat mühendislerinin hakkı çocuklarınızın burnundan gelir inşAllah.

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