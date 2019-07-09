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KPSS 2019/1 Tercih Ücretlerine Zam Geldi ! KPSS Tercih Ücretleri Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından KPSS 2019/1 tercih kılavuzu genel bilgileri yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre 2019 yılının ilk merkezi ataması olduğundan dolayı tercih ücreti alınacak. Fakat KPSS 2018/1 tercihlerine göre bu yıl ki tercih ücretine zam yapıldı. İşte detaylar...

KPSS 2019/1 Tercih Ücretlerine Zam Geldi ! KPSS Tercih Ücretleri Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından KPSS 2019/1 tercih kılavuzu genel bilgileri yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre 2019 yılının ilk merkezi ataması olduğundan dolayı tercih ücreti alınacak. Fakat KPSS 2018/1 tercihlerine göre bu yıl ki tercih ücretine zam yapıldı. İşte detaylar...

09 Temmuz 2019 Salı 17:41
KPSS 2019/1 Tercih Ücretlerine Zam Geldi ! KPSS Tercih Ücretleri Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından KPSS 2019/1 tercih kılavuzu genel bilgileri yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre 2019 yılının ilk merkezi ataması olduğundan dolayı tercih ücreti alınacak. Fakat KPSS 2018/1 tercihlerine göre bu yıl ki tercih ücretine zam yapıldı. İşte detaylar...
 

Binlerce adayın beklediği KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 

Yayımlanan kılavuz ile KPSS tercihleri başlamış oldu. Adaylar bugünden itibaren 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar tercihlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye katılan lise, ön lisans veya lisans eğitim düzeyinden atamalar için yeterli puanı alan türm adaylar KPSS tercihi yapabileceklerdir. 

TERCİH ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kıalvuzu kontenjan sayılarından dolayı adayları bir kez hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak tercih kılavuzunda tercih ücretlerine zam yapıldığı görüldü. 

KPSS 2018/1 merkezi atamada 15 TL olan tercih ücreti yeni tercihlerde ise 20 TL olarak açıklandı. Konu ile ilgili olarak KPSS tercih kılavuzunda şu ifadelere yer verildi:

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz.

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