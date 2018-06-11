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KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Sona Eriyor (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

KPSS 2018/5 18 bin personel alımı tercihleri için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru ücreti yatırma için ise son tarih 12 Haziran. Peki tercihler nasıl yapılıyor? Hangi kadrolara alım yapılıyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Sona Eriyor (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

KPSS 2018/5 18 bin personel alımı tercihleri için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru ücreti yatırma için ise son tarih 12 Haziran. Peki tercihler nasıl yapılıyor? Hangi kadrolara alım yapılıyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:59
KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Sona Eriyor (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS 2018/5 tercihlerinin bugün sona ereceğine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan kılavuzda Sağlık Bakanlığı ile bağlu kuruluşlar bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından 18 bin sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 2018/5 kapsamında yapılacak alım için başvurular 4 Haziran'da başladı. Atama bekleyen sağlık personelleri, 4 Haziran'dan itibaren tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeye başladı. Tercih bildirimleri bugün saat 23,59'da sona erecek. Bu nedenle adayların bu saate kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini bildirmesi gerekmektedir.

TERCİH ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

Tercihini yapan adaylar 15 TL olan tercih ücretini ÖSYM anlaşmalı bankalara yatırmak zorunda. Tercih ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz olacak ve yerleştirmeleri yapılmayacaktır. 

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih yapmak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden panellerine giriş yaparak devam eden başvurularda KPSS tercihlerini yapabilecek.  KPSS tercih kılavuzu için tıklayın

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2018/4 tercih sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı. Başvurular ise 18 Nisan'a kadar alınmıştı. 9 bin personel alımında yerleştirmeler 9 günde yapılmıştı. Ancak 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler nedeniyle KPSS 2018/5 sonuçlarının gecikebileceği gündemde. Sonuçlar büyük ihtimal seçimden sonraki hafta açıklanacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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