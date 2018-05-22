KPSS 2018/5 Mülakatsız 18 Bin Atamada Son Durum Ne? Kadro Dağılımı Açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 18 bin kamu personeli alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor.

Sağlık bakanı Ahmet Demircan, geçtiğimiz 11 Mayıs günü yaptığı açıklamada Bakanlığa 18 bin personel alımı için ilana çıkacaklarını söyledi. 11 Mayıs'ta açıklama yapan Bakan Demircan, önümüzdeki günlerde ilana çıkacağız dedi. Bakan'ın bu açıklamasının üzerinden 11 gün geçmesine rağmen hala net bir açıklama gelmedi.

BAKAN'IN AÇIKLAMASI

Bakan Demircan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."

ATAMA BEKLEYEN SAĞLIKÇILAR KADRO DAĞILIMININ YAYIMLANMASINI İSTİYOR

Bakan Demican'ın bu açıklamasının ardından ÖSYM'den hala bir açıklama gelmedi. Atama bekleyen sağlıkçılar, 18 bin personel alımı için kadro dağılımının yayımlanmasını istiyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Adaylar bakanlığın alımı hakkındaki taleplerini aşağıdaki yorum kısmından paylaşıyor.

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