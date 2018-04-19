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KPSS 2018/4 9 Bin Personel Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara en az lise mezunu adaylar arasından 9 bin kamu personeli alımı yapılacak. Tercihler 19 Nisan'da sona erdi. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nasıl ulaşabilirim?

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KPSS 2018/4 9 Bin Personel Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara en az lise mezunu adaylar arasından 9 bin kamu personeli alımı yapılacak. Tercihler 19 Nisan'da sona erdi. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nasıl ulaşabilirim?

19 Nisan 2018 Perşembe 13:02
KPSS 2018/4 9 Bin Personel Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2018/4 kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından 9 bin kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvurular önceki gün sona erdi. 18 Nisa gece 23.59'a kadar tercihlerini yapan adaylar, 20 Nisan 2018 gecesi 23..59'a kadar tercih ücretini ödemek  zorundalar. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 9 bin kamu personeli alımı yerleştirme sonuçları hangi sayfadan duyurulacak? Detaylar haberimizde..

Sağlık Bakanlığı 11-18 Nisan tarihleri arasında en az lise mezunu 9 bin kamu personeli alımı için tercihleri aldı. Yüz binlerce aday, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu personeli olmak için tercih bildirimi yaptı. Tercih bildirimlerinin ÖSYM üzerinden sona ermesinin ardından sıra yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına geldi. Tercihlerini yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları için kesin bir tarih verilmedi. KGM KPSS tercihlerinde bile 180 adayın yerleştirmesi hala yapılmadı. 3 Nisan'da biten tercihlerin sonuçlar 16 gündür hala açıklanmadı. 180 kişilik alımın sonucunu hala açıklayamayan ÖSYM'nin 9 bin kamu personeli alımı sonucunu ne zaman açıklayacağı ise merak konusu.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALMAK İÇİN;

KPSS 2018/4 tercih sonuçları açıklandığı anda Kpsscafe.com.tr olarak ÖSYM ile eş zamanlı şekilde takipçilerimiz ile paylaşacağız. Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için aşağıdak platformlardan sitemizi takip edebilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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