KPSS 2018/3 Tercihleri Sona Eriyor 180 Sözleşmeli Kamu Personeli Alınacak !

Geçtiğimiz hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sayfası (www.osym.gov.tr) üzerinden yapılan duyuruda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) 180 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı, ilgili alımlar için başvuruların Aday İşlemleri Sistemi üzerinden (ais) online olarak gerçekleşeceği belirtilmişti.

Adaylar ais.osym.gov.tr'de yer alan tercih sayfasından 3 Nisan 2018 tarihine kadar tercihlerini iletebilecek. Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 180 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti. Tercihlerde 2016 KPSS Lisans, Önlisans puanları baz alınacak. Tercih Kılavuzu ve detaylı bilgi için www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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