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KPSS 2018/3 KGM 180 Memur Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğüne merkezi yerleştirme ile 180 memur alımı için tercihler geçtiğimiz hafta alındı. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2018/3 KGM 180 Memur Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğüne merkezi yerleştirme ile 180 memur alımı için tercihler geçtiğimiz hafta alındı. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

06 Nisan 2018 Cuma 17:03
KPSS 2018/3 KGM 180 Memur Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ayın sonunda bir kılavuz yayımlandı ve 180 memur alımı için tercihler alınmıştı.

KGM merkezi yerleştirme ile memur alımı tercih süreci ise 3 Nisan günü sona erdi. Tercihlerin sona ermesi ile birlikte KGM KPSS 2018/3 kapsamında tercih yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizi yazdık.

Karayolları Genel Müdürlüğü önlisans ve lisans mezunları arasından farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 180 memur alımı için tercihleri alacağını duyurmuştu. Bu kadrolar için binlerce kişi ÖSYM'ye tercih bildirdi. 2016 KPSS puanı ile yapılan memur alımı için tercih bildirimi 3 Nisan günü saat 23,59'da sona erdi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Terci sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih verilmedi. Ancak alım sayısının az olması nedeniyle sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den sonuçlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar hizmet sözleşmelerinin hazırlanması için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://www.kgm.gov.tr) öğreneceklerdir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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