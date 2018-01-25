KPSS 2018/1 Tercih Tarihleri Belli Oldu-Peki Mülakatsız Kaç Memur Alımı Yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız memur alımı merkezi yerleştirme yöntemi ile yapılmaktadır. Merkezi yerleştirmeler ile ilgili de DPB'den bugün önemli bir duyuru geldi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden bugün yapılan açıklamada 2018 yılı merkezi yerleştirme takvimi kamuoyuna duyuruldu. Merkezi yerleştirme tarihlerinin adaylara duyurulmasının ardından memur adayları bu tarihleri beklemeye başladı. Tarihleri beklemeye başlayan adayların akıllarna ise, kaç memur alımı olacak? Lise mezunu memur alımı olacak mı? KPSS puanı kaça kadar düşecek? Kimler tercih yapabilecek? Hangi kadrolara memur alımı olacak? soruları takıldı. Bu haberimizde kamu kurumlarına merkezi yerleştirme ile kaç memur alımı olacağı ve bunun kaçının lise mezunları arasından olacağı sorusunu değerlendirdik. Diğer soruları da önümüzdeki günlerde yazacağımız haberlerimizde ele alacağız.

KPSS 2018/1 26 Haziran'da

2018 yılının ilk merkezi yerleştirmesi için tercihler ÖSYM tarafından 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ise 12 Mart - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaç Memur Alımı Olacak?

KPSS 2018/1'de onlarca kamu kurumuna 2 binden fazla memur alımı yapılması bekleniyor. Memur alımı için sayı henüz netleşmedi. DPB'nin kamu kurumlarından talepleri toplaması sonrası oluşturulacak kılavuzda 2018/1'de yapılacak kesin alım sayısı belli olacak. Ancak her yıl merkezi yerleştirmelerde önceki yıl yapılan alım kadar memur alımı olmaktadır. Bu nedenle geçtiğimiz yılın ilk yerleştirmesinde yapılan memur alımı kadar personelin 2018'in ilk yerleştirmesinde alınması bekleniyor.

2017/1'de Kaç Memur Alımı Olmuştu?

Geçtiğimiz yılın ilk merkezi yerleştirmesinde toplam 2 bin 780 memur alımı olmuştu. Bunların 232'si lise mezunları arasından, 885'i önlisans mezunu adaylar arasından ve 1524'ü lisans mezunu adaylar arasından yapılmıştı. Mezuniyet düzeylerine göre dağılımın bu yıl da hemen hemen aynı olması bekleniyor.

Sayı Arttırılmalı

Kamu kurumları DPB'ye taleplerini iletirken hem ihtiyaçlarını göz önünde tutmalı, hem de ülke genelindeki milyonlarca işsiz vatandaşı düşünmelidir. Bu iki husus göz önüne alınıp sayı belirtilmeli ve DPB de memur alımlarında işsizlik kıstasını göz önüne almalıdır.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından KPSS 2018/1'de atama beklediğiniz kadroları yazabilir, sesinizi duyurabilirsiniz.

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