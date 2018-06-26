KPSS 2018/1 Tercih Robotu Yayımlandı mı? Adaylara Büyük Şok

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı.

KPSS 2018/1 tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte memur adayları açılan kadrolara ayrıntılı bakmak için KPSS tercih robotunun erişime açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS 2018/1 tercih kılavuzunun yayımlandığına yer verildi. KPSS tercih robotu ise E Devlet üzerinden erişime açılacak.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada tercih tarihleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 26 Haziran-5 Temmuz 2018tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 5 Temmuz 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir."

1000 KADRO BİLE AÇILMADI

Yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda lise, önlisans ve lisans mezunu toplamda 1000 memur kadrosuna bile yer verilmedi. Geçtiğimiz yıl 2500'den fazla memur alımının olduğu KPSS ilk yerleştirmesinde bu yıl 1000 memur bile alınmaması büyük tepki çekti. Yayımlanan kılavuzda 944 memur alımı yapılacağına yer verildi.

Kadro sayısının az olması büyük tepki çekti.

TERCİH ROBOTU YAYIMLANDI MI?

Adaylar mezuniyet ve özel niteliklerine göre başvuru yapabilecekleri bölümleri araştırmak için KPSS tercih robotunun erişime açılmasını bekliyor. Ancak KPSS tercih robotu henüz erişime açılmadı. E Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak KPSS 2018/1 tercih robotunda adaylar başvuru yapabilecekleri bölümlere gö atabilecekler.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDIĞI ANDA HABERİMİZE EKLEYECEĞİZ...

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