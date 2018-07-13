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KPSS 2018/1 En Düşük Puanlı Atamalar

ÖSYM Başkanlığı tarafından 13 Temmuz 2018 tarihli açıklama sonrasında gözler en düşük memur atama puanlarına çevrildi. Sizler için bütün atama puanlarını listeledik.

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KPSS 2018/1 En Düşük Puanlı Atamalar

ÖSYM Başkanlığı tarafından 13 Temmuz 2018 tarihli açıklama sonrasında gözler en düşük memur atama puanlarına çevrildi. Sizler için bütün atama puanlarını listeledik.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:36
KPSS 2018/1 En Düşük Puanlı Atamalar

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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