KPSS 2018/1 En Az Lise Mezunu Memur Alımı Tercihleri Ne Zaman? Kaç Memur Alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı için geri sayım devam ediyor.

Her yıl kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi yerleştirme ile binlerce memur alımı yapılıyor. Yapılan alımlar her yıl en az 2 kere yapılmakta ve KPSS'den geçerli bir puan alan adaylar memur alımı için tercih bulunmakta. Bu kapsamda yapılan memur alımlarına lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. Peki KPSS 2018/1 merkezi yerleitirme memur alımları ne zaman yapılacak? Memur alımlarına kimler başvurabilecek? Başvurular nasıl yapılacak?

KPSS 2018/1 Ne Zaman?

2017 yılında yapılan merkezi atamaların ilki, yılın ortalarına doğru gerçekleşti. KPSS 2017/1 memur alımı başvuru kılavuzu 2017 yılında Haziran ayının ilk günlerinde yayımlandı ve 21 Haziran ile 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında adaylar ÖSYM üzerinden tercihlerini bildirdi. 2018 yılında da yapılacak merkezi yerleştirmenin ilkinin yine en geç önceki yıl gerçekleşen tarihlerde yapılması bekleniyor.

Kaç Memur Alımı Olacak?

KPSS merkezi yerleştirme için yaklaşık 5 binlik bir kontenjan ayrıldı ve bu 5 binlik kontenjanın ilk yerleştirmede 2 bin ile 3 bin kadar bir sayının alınması bekleniyor. Ancak kesin sayı halen belli değil.

2017/1'de Kaç Kişi Alınmıştı?

KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmesinde lise mezunları arasından 232, önlisans mezunu adaylar arasından 885 ve lisans mezunu adaylar arasından 1524 olmak üzere toplam 2 bin 780 memur alımı yapılmıştı.

Kimler Başvurabilecek?

Önümüzdeki aylarda yapılacak merkezi yerleştirme memur alımı, en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak. KPSS'den geçerli bir puan alan her aday, açıklanacak olan tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre uygun olan kadrolara başvuru yapabilecek.

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