Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS 2018/1 En Az Lise Mezunu Memur Alımı Tercihleri Ne Zaman? Kaç Memur Alınacak?

2018 yılı KPSS tercihleri için geri sayım devam ediyor. Peki KPSS 2018/1 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Kaç memur alımı yapılacak? Lise mezunu kaç memur alımı yapılacak?

banner396

KPSS 2018/1 En Az Lise Mezunu Memur Alımı Tercihleri Ne Zaman? Kaç Memur Alınacak?

2018 yılı KPSS tercihleri için geri sayım devam ediyor. Peki KPSS 2018/1 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Kaç memur alımı yapılacak? Lise mezunu kaç memur alımı yapılacak?

19 Ocak 2018 Cuma 21:24
KPSS 2018/1 En Az Lise Mezunu Memur Alımı Tercihleri Ne Zaman? Kaç Memur Alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı için geri sayım devam ediyor.

Her yıl kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi yerleştirme ile binlerce memur alımı yapılıyor. Yapılan alımlar her yıl en az 2 kere yapılmakta ve KPSS'den geçerli bir puan alan adaylar memur alımı için tercih bulunmakta. Bu kapsamda yapılan memur alımlarına lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. Peki KPSS 2018/1 merkezi yerleitirme memur alımları ne zaman yapılacak? Memur alımlarına kimler başvurabilecek? Başvurular nasıl yapılacak?

KPSS 2018/1 Ne Zaman?

2017 yılında yapılan merkezi atamaların ilki, yılın ortalarına doğru gerçekleşti. KPSS 2017/1 memur alımı başvuru kılavuzu 2017 yılında Haziran ayının ilk günlerinde yayımlandı ve 21 Haziran ile 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında adaylar ÖSYM üzerinden tercihlerini bildirdi. 2018 yılında da yapılacak merkezi yerleştirmenin ilkinin yine en geç önceki yıl gerçekleşen tarihlerde yapılması bekleniyor. 

Kaç Memur Alımı Olacak?

KPSS merkezi yerleştirme için yaklaşık 5 binlik bir kontenjan ayrıldı ve bu 5 binlik kontenjanın ilk yerleştirmede 2 bin ile 3 bin kadar bir sayının alınması bekleniyor. Ancak kesin sayı halen belli değil.

2017/1'de Kaç Kişi Alınmıştı?

KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmesinde lise mezunları arasından 232, önlisans mezunu adaylar arasından 885 ve lisans mezunu adaylar arasından 1524 olmak üzere toplam 2 bin 780 memur alımı yapılmıştı.

Kimler Başvurabilecek?

Önümüzdeki aylarda yapılacak merkezi yerleştirme memur alımı, en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak. KPSS'den geçerli bir puan alan her aday, açıklanacak olan tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre uygun olan kadrolara başvuru yapabilecek.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


MSB En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvuru Özel Şartları (KPSS ile 496 Memur Alınıyor)
MSB En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvuru Özel Şartları (KPSS ile 496 Memur Alınıyor)
Düsseldorf Başkonsolosluğu KPSS Şartsız Kamu Personeli Alıyor (En Az Lise Mezunu)
Düsseldorf Başkonsolosluğu KPSS Şartsız Kamu Personeli Alıyor (En Az Lise Mezunu)
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)
İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları
Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKPSS TercihleriLise Mezunu Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSSKpss Memur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KGM Yeni Memur Alımı İlan Yayımlanma Tarihi ve Alım Yapılacak Kadrolar (Mülakatsız)
KGM Yeni Memur Alımı İlan Yayımlanma Tarihi ve Alım Yapılacak Kadrolar (Mülakatsız)
Başvuru Yapmayanlar Dikkat ! TİKA Memur Alımında Son Gün! (Mezuniyet ve Diğer Şartlar)
Başvuru Yapmayanlar Dikkat ! TİKA Memur Alımında Son Gün! (Mezuniyet ve Diğer Şartlar)
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim