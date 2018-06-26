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KPSS 2018/1 Duyurusu Neden Hala Gelmedi-KPSS Tercihleri Ertelendi mi?

KPSS 2018/1 tercihleri normal şartlarda bugün başlıyordu. Ancak ÖSYM hala başvuru kılavuzunu, kadro dağılımını ve tercih robotunu erişime açmadı. Peki KPSS tercihleri ertelendi mi?

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KPSS 2018/1 Duyurusu Neden Hala Gelmedi-KPSS Tercihleri Ertelendi mi?

KPSS 2018/1 tercihleri normal şartlarda bugün başlıyordu. Ancak ÖSYM hala başvuru kılavuzunu, kadro dağılımını ve tercih robotunu erişime açmadı. Peki KPSS tercihleri ertelendi mi?

26 Haziran 2018 Salı 09:57
KPSS 2018/1 Duyurusu Neden Hala Gelmedi-KPSS Tercihleri Ertelendi mi?

KPSS 2018/1 tercihlerinin bugün başlaması gerekiyordu. Ancak ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2018 yılı başında yayımlanan duyuruda 2018 KPSS merkezi yerleştirmeleri tarihlerine yer verildi. Yayımlanan duyuruda KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmesi için tercihlerin 26 Haziran'da başlayacğaına yer verilmişti.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI DETAYLARI  İÇİN TIKLAYIN

26 Haziran geldi ancak henüz ÖSYM'den ya da DPB'den KPSS tercih duyurusu, başvuru kılavuzu ve tercih robotu hakkında bir açıklama gelmedi. Herhangi bir duyuru gelmemesi, adayların aklına KPSS tercihleri ertelendi mi? sorusunu getirdi.

İnternet üzerinden bu konuda araştırma yapan memur adayları resmi bir açıklama bekliyor.

KPSS TERCİH TARİHLERİ ERTELENİR Mİ?

12 Mart ile 11 Mayıs tarihleri arasında DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması işlemi yapıldı ve kurumlar talep ettikleri kadroları DPB'ye iletti. Ancak bu tarih uzatılmış ve Mayıs ayının sonuna kadar kurumların DPB'ye kadro talebi iletmesi devam etmişti.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri de Pazar günü yapıldı. Bürokraside biçok işlemin durmasına ve aksamasına neden olan erken seçimlerin KPSS tercihlerine etki ettiği düşünülüyor.

KPSS tercihlerinin ertelenmesi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önceki yerleştirmelerde başvuru kılavuzu ile tercih robotu, tercih tarihlerinden en az 3-4 gün önce yayımlanır, tercihler de belirtilen tarihlerde  saat 10,00'da başlardı. Şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmemesi, adayları meraklandırdı. Ancak bu saatten sonra tercih tarihlerinin ertelenmesi bekleniyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.06.2018 12:30
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Yorumlar
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Ösym! 2 saat önce

İşlerine geldiği gibi yapıyorlar paylaşmayacaksan gir adam gibi nedenini söyle o kadar insanı bekletmeye ne hakkınız var!

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KpssZede 2 saat önce

Iki yıldır gıdım gıdım kontenjan açıldı zaten yerleşemedik, şimdi de dalga geçer gibi insanı aşağılar gibi hiçbir açıklama yapılmıyor. Biraz işinizi doğru yapın

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Aday 2 saat önce

Hani bazı çok bilmişler yalakaların dediği var ya.. şu an işsizlik diye bir şey yok, gizli işsizlik var( o da neyse) kimse iş beğenmiyor. Bence hükümet almasın kimseyi memurluğa diye de sonuna tüy dikiyolar. Sonra da it gibi atama beklerler

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Aas 1 saat önce

Aceleniz mi var la az bekleyin catlamazsiniz tercihlwrin son gunu bugun degil

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