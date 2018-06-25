KPSS 2018/1 Başvuru Kılavuzu-Kadro Dağılımı ve Tercih Robotu Yayımlanıyor

KPSS 2018/1 duyurusu için bekleyiş devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından daha önce yayımlanan duyurda 2018/1 merkezi yerleştirme için tecihlerin 26 Haziran'da alınacağına yer verilmişti. KPSS merkezi yerleştirme için geri sayım sona ererken henüz kadro dağılımı, duyuru ve kadro dağılımı açıklanmadı.

Önceki yıllarda Tercih tarihinden 4-5 gün önce duyuru yayımlanır, tercih robotu da tercihlerle aynı gün ya da daha önce adayların erişimine açılırdı. Ancak Tercihlerin başlamasına saatler kala henüz bu konuda ne ÖSYM'den ne de Devlet Personel Başkanlığından bir duyuru gelmedi.

ADAYLAR TEPKİLİ

KPSS 2018/1 duyurusu kadro dağılımı ve tercih robotunun yayımlanmasını bekleyen adaylar, duyurunun neden hala gelmedini araştırmaya başladı. Ancak bu konuda da henüz bir açıklama yok. Ancak seçimlerin bir etkisi olabileceği tahmin ediliyor.

TERCİH TARİHLERİ DEĞİŞİR Mİ?

Kadro dağılımı, kılavuz ve duyurunun henüz yayımlanmaması, acaba tercih tarihleri değişecek mi sorusunu gündeme getirdi. Ancak şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.

BUGÜN YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

KPSS başvuru kılavuzu ve kadro dağılımının bugün yayımlanması bekleniyor. Bugün yayımlanmasının ardınan yarın saat 10,00'da ÖSYM Başkanlığı tarafından tercihler alınacak.

KAÇ MEMUR ALIMI OLACAK?

2018 yılı içinde yapılacak 2 merkezi yerleştirme ile 5 bin personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl da 5 bin atama yapılmıştı. Yapılan bu atamalardan ilki ile 2600'den fazla memur ataması yapılmıştı. Yine bu dönem de 2600'den fazla memur ataması yapılması bekleniyor. Alımlar en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak.

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