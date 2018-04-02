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KPSS 2018/1 9 Bin Kamu Personel Alıım Tercih Kılavuzu İçin Geri Sayım Sona Eriyor-İşte Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2018 yılının ilk merkezi ataması için geri sayım sona eriyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan KPSS 2018/1 kadro dağılımının ardından tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor. Peki 2018/1 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

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KPSS 2018/1 9 Bin Kamu Personel Alıım Tercih Kılavuzu İçin Geri Sayım Sona Eriyor-İşte Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2018 yılının ilk merkezi ataması için geri sayım sona eriyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan KPSS 2018/1 kadro dağılımının ardından tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor. Peki 2018/1 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

02 Nisan 2018 Pazartesi 22:34
KPSS 2018/1 9 Bin Kamu Personel Alıım Tercih Kılavuzu İçin Geri Sayım Sona Eriyor-İşte Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/1 9 bin memur alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, KPSS 2018/1 kapsamında yapılacak kamu personeli alımı için kadro dağılımına yer verildi. Kadro dağılımının yayımlanmasının ardından atama bekleyen sağlıkçılar, başvuru kılavuzunun yayımlanmasını ve tercihlerin alınmaya başlamasını bekliyor. Ancak ne Sağlık Bakanlığından ne Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından, ne de Devlet Personel Başkanlığından henüz bu konuda bir duyuru veya tarih bilgisi gelmedi.

9 bin sağlık personeli alımı tercihlerinin bir an önce başlamasını bekleyen adaylar, ilanın daha da gecikmesini istemiyor. Bu ilanın gecikmesi, önümüzdeki dönem yapılacak sağlık personeli alımlarına da etki etmektedir. İlan ne kadar erken yayımlanırsa süreç o kadar erken tamamlanır ve diğer alımlar için hazırlıklar yapılır.

KPSS 2018/1 tercih kılavuzunun bu hafta yayımlanması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığı anda KPSSCAFE olarak sizlerle paylaşacağız.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kadro dağılımı ise şu şekilde;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Iq 31 dakika önce

Arkadas ebe hemsire imam lari doyuramadiniz gitti. Ne cok hastaymissiniz milletce.ne cok dinsizmussiniz milletce desem simdi onuda suc sayarsiniz aman siz pek cok dinlisiniz. Ama iste tanrilarimiz farkli

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