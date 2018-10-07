KPSS 2018 Lise Sınavına Kaç Kişi Katılacak?

Bugün (7 Ekim 2018) gerçekleştirilecek olan 2018 Yılı KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar yollar düştü. Saat 10:15'de başlayacak olan sınava 3 milyona yakın adayın katılması bekleniyor.

3 milyon kişinin katılması beklenen, yılın en fazla katılımcısı olan sınavı olarak bilinen 2018 yılı KPSS Ortaöğretim (2018 KPSS LİSE) sınavı 7 Ekim Pazar günü (bugün) yapılacak.

Sınav saat 10:15'da başlayacak. Saat 10:00'dan sonra kimse sınav binalarına alınmayacaktır. Bu sebeple tüm adayların en az 1 saat önceden sınav binasında bulunması uygun olacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayanlar için sadece pasaport kabul edilmektedir. Ehliyet ile sınava giriş mümkün değildir.

Nüfus cüzdanında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası, soğuk damga veya fotoğraf olmayanların nüfus müdürlüklerinden cüzdanlarını değiştirmesi gerekmektedir. 7 Ekim Pazar günü itibariyle il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 07:00'den saat 10:00'a kadar açık olacaktır. Bu sorunu adayların sabah 07:00'de il/ilçe nüfus müdürlüğüne gitmesi yararlı olacaktır.

2 saat 10 dakika (130 dakika) sürecek olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavında,KPSS Cafe olarak tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Sınavdan sonra KPSS sorularını KPSS CAFE'den t akip edebilirsiniz. İOS ve ANDROID uygulamalarımızı indirerek haberlerimizin bildirim olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.

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