Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

KPSS 2018 Lise Sınavına Kaç Kişi Katılacak?

Bugün (7 Ekim 2018) gerçekleştirilecek olan 2018 Yılı KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar yollar düştü. Saat 10:15'de başlayacak olan sınava 3 milyona yakın adayın katılması bekleniyor.

banner396

KPSS 2018 Lise Sınavına Kaç Kişi Katılacak?

Bugün (7 Ekim 2018) gerçekleştirilecek olan 2018 Yılı KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar yollar düştü. Saat 10:15'de başlayacak olan sınava 3 milyona yakın adayın katılması bekleniyor.

07 Ekim 2018 Pazar 09:12
KPSS 2018 Lise Sınavına Kaç Kişi Katılacak?

Bugün (7 Ekim 2018) gerçekleştirilecek olan 2018 Yılı KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar yollar düştü. Saat 10:15'de başlayacak olan sınava 3 milyona yakın adayın katılması bekleniyor.

3 milyon kişinin katılması beklenen, yılın en fazla katılımcısı olan sınavı olarak bilinen 2018 yılı KPSS Ortaöğretim (2018 KPSS LİSE) sınavı 7 Ekim Pazar günü (bugün) yapılacak.

Sınav saat 10:15'da başlayacak. Saat 10:00'dan sonra kimse sınav binalarına alınmayacaktır. Bu sebeple tüm adayların en az 1 saat önceden sınav binasında bulunması uygun olacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayanlar için sadece pasaport kabul edilmektedir. Ehliyet ile sınava giriş mümkün değildir.

Nüfus cüzdanında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası, soğuk damga veya fotoğraf olmayanların nüfus müdürlüklerinden cüzdanlarını değiştirmesi gerekmektedir. 7 Ekim Pazar günü itibariyle il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 07:00'den saat 10:00'a kadar açık olacaktır. Bu sorunu adayların sabah 07:00'de il/ilçe nüfus müdürlüğüne gitmesi yararlı olacaktır.

2 saat 10 dakika (130 dakika) sürecek olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavında,KPSS Cafe olarak tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Sınavdan sonra KPSS sorularını KPSS CAFE'den t akip edebilirsiniz. İOS ve ANDROID uygulamalarımızı indirerek haberlerimizin bildirim olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
kpss 2018 lise sınavına kaç kişi katılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Lise Soru Sayıları ve Sınav Süresi
KPSS Lise Soru Sayıları ve Sınav Süresi
KPSS Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan QR Kodu Ne İşe Yarar?
KPSS Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan QR Kodu Ne İşe Yarar?
KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2018 ÖSYM lisans bazında branş hesaplama
KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2018 ÖSYM lisans bazında branş hesaplama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim